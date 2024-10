Argentina ferma italiani con bimba nata da maternità surrogata. In Italia da metà ottobre la gestazione per altri è reato universale Photo Credit: Fotogramma.it

Erano a un passo dall’imbarcarsi su un volo che li avrebbe riportati in Italia dall’Argentina. Ma i due uomini, uno dei quali un oncologo di Padova, che viaggiavano con una bimba nata da una madre surrogata sono stati fermati, venerdì scorso -ha scritto il quotidiano 'La Nacion' sulla base di un ordine federale che ha imposto ai quattro - anche alla madre surrogata - di non lasciare l'Argentina. Nel mirino degli inquirenti – si legge- non ci sono i protagonisti di questa vicenda, che piuttosto sarebbero considerati vittime di un'organizzazione che sfrutta donne in situazione di estrema vulnerabilità e di persone che desiderano avere un figlio. Tuttavia la coppia fermata rischia un procedimento penale in Italia, perché dal 16 ottobre il nostro paese considera la maternità surrogata come un 'delitto universale'.

LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA

La Gestazione per altri (Gpa), più nota come maternità surrogata, in Italia è diventata reato universale con un ddl, approvato lo scorso 16 ottobre dal Senato e in precedenza dalla Camera. In Italia la Gpa è già un reato da venti anni, ma ora si estende la punibilità anche per chi l'ha praticata all'estero che rischia dunque pene fino a due anni reclusione e multe fino a un milione di euro.