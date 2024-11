Arrestato il sindaco di Vigevano, una consigliera e tre dirigenti comunali per corruzione

Questa mattina è stato eseguito l’arresto da parte dei Carabinieri di Pavia del sindaco di Vigevano, tre dirigenti dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Vigevano e Lomellina e una consigliera comunale, tutti accusati di corruzione, lo rende noto l’Ansa.

IL SINDACO ACCUSATO DI CORRUZIONE

A quanto riferito dall’agenzia di stampa, i carabinieri di Pavia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa (in quota leghista e sostenuto dal centrodestra), di una consigliera comunale e di tre dirigenti di Asm (controllata dal Comune) in materia di reati contro la Pubblica amministrazione.

LE INDAGINI

Le Forze dell’ordine, al termine di un’articolata indagine condotta dalla procura di Pavia, oltre ad aver eseguito le ordinanze di custodia, starebbero effettuando perquisizioni -sia presso enti pubblici, studi professionali e società, sia a persone fisiche-, acquisizioni documentali e interrogazioni di persone informate dei fatti.

LA CONGIURA DI SAN'ANDREA

L’indagine nasce da quella che fu definita la “congiura di Sant’Andrea”, che risale al novembre del 2022. All’epoca dei fatti una parte cospicua dei consiglieri comunali presentò le proprie dimissioni dalla Giunta al fine di far cadere il sindaco. In questo contesto almeno uno dei consiglieri venne avvicinato con la promessa di ricevere una somma cospicua, intorno ai 15 mila euro, se avesse partecipato all’ammutinamento contro il sindaco. Secondo le indagini, a prometterli sarebbe stato un noto politico locale, ex europarlamentare insieme a un imprenditore edile, presidente dell’Ance di Vigevano. per tutti loro sono state disposte perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici.

I FAVORI ALLA CONSIGLIERA

Le dimissioni di massa furono sventate, ma il sindaco, per assicurarsi il sostegno politico di un’altra consigliera, le avrebbe procurato una consulenza presso l’ASM (Azienda Servizi Municipalizzati di Vigevano e Lomellina), che avrebbe portato un vantaggio economico illecito alla donna. I dirigenti dell’ASM coinvolti (tra cui anche il presidente, Alessandro Gobbi) dal sindaco avrebbero a vario titolo collaborato per conferire alla donna il compenso, pur nella piena consapevolezza della assoluta inutilità della prestazione ai fini aziendali. Le indagini sono tuttora in corso e continueranno nelle prossime settimane con ulteriori attività istruttorie.

LA DIFESA DI SALVINI

In difesa di Ceffa è intervenuto il vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini “Conosco Andrea Ceffa (come lo conoscono i suoi concittadini e tutta la Lega) come persona onesta e corretta e all’esclusivo servizio del bene della sua città. Io personalmente – e tutto il partito siamo al suo fianco – certi della sua integrità – e contiamo che possa chiudersi rapidamente questa brutta pagina, sicuri che possa dimostrare la sua totale innocenza. Da ministro – ha poi aggiunto – ho lavorato con lui su alcune opere strategiche a partire dalla Vigevano-Malpensa e confido possa tornare al più presto in ufficio”