Arriva la Nutella vegana, ecco gli ingredienti del nuovo prodotto Ferrero Photo Credit: nutella.com

Al posto del latte ecco ceci e sciroppo di riso, da settembre sarà nei supermercati italiani

La Nutella vegana sta arrivando. E, stavolta, è tutto vero. Dopo diversi mesi di anticipazioni e attesa, a settembre 2024 Ferrero lancerà nella grande distribuzione Nutella Plant-Based. Così, l'inconfondibile crema spalmabile, amata da milioni di persone in tutto il mondo, ora sarà disponibile con ingredienti di origine vegetale. La nuova ricetta prevede ceci e sciroppo di riso al posto del latte e sarà adatta alle persone intolleranti al lattosio. Come quella classica, anche la Nutella 'vegana' è senza glutine. Confermati gli altri ingredienti tradizionali: zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina. La progettazione della nuova linea di produzione Nutella Plant-Based è iniziata a gennaio 2023, mentre le prime produzioni industriali sono datate giugno 2024, dopo circa 18 mesi dall'avviamento dei lavori. Nutella Plant-Based, certificata dalla Vegetarian Society come 'Vegan Approved', sarà distribuita in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350g, mentre nel 2025 arriverà anche in altri mercati europei. La presentazione ufficiale è avvenuta poche ore fa in conferenza stampa, a Milano, in piazza Gae Aulenti. Il mercato delle creme spalmabili plant based Le creme spalmabili 'plant-based' rappresentano oggi un mercato in forte crescita, soprattutto nel breve periodo (+31%) e con un valore complessivo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Nutella Plant-Based, con tappo e parte dell'etichetta verdi, è prodotta in Italia, presso lo stabilimento di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Le dichiarazioni Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia, ha dichiarato: "Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia. A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l'inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella".

Argomenti

nutella

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti