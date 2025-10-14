"Arriva Stranamore": sui social gira una foto che diventa virale. Operazione amarcord sul programma tv

Se ricordiamo Stranamore il pensiero va ad Alberto Castagna, storico giornalista e conduttore di quel programma che è diventato cult. Castagna è scomparso vent'anni fa. Stranamore, uno dei people show della tv italiana con l'indimenticabile colonna sonora dei Beatles (All You Need Is Love), ha scritto la storia della televisione italiana.

LA FOTO CHE GIRA SUI SOCIAL

Da qualche giorno, in Rete sta circolando la foto del camion con la scritta Stranamore (diverso per dimensioni e portata dallo storico camper che guidava Alberto Castagna). Ed il pensiero, tra i nostalgici, è andato al ritorno del programma tv che negli ultimi anni - nel 2014 - doveva tornare sul piccolo schermo. Si tratta di un ritorno di quel format o, semplicemente, di una foto di qualche anno fa? Non sappiamo bene di cosa si tratti, ma il fatto che lo scatto sia virale ha acceso l'entusiasmo tra i nostalgici.

IL SUCCESSO DI STRANAMORE

Un esperimento andato bene. Riuscito a colpi di share sul finire degli ani Novanta, esattamente nel 1994. Ascolti da 30% di share in quella che era la tv rivoluzionaria degli anni a cavallo con il nuovo millennio. Alberto Castagna dal Tg2 - dopo una parentesi con Michele Guardì a I fatti vostri su Rai2- passa a Mediaset. Stranamore è il gioiellino che racconta storie d'amore in tutto il Paese. Castagna vive la massima esposizione mediatica fino a quando la malattia lo blocca. Viene operato al cuore, mesi e mesi di degenza in ospedale lontano dal piccolo schermo.

Poi il ritorno, tanto atteso, in televisione. Una puntata storica. In studio ci sono Sandra e Raimondo, Mentana, Lorella Cuccarini, le maestranze Mediaset e Maurizio Costanzo. E' lui a rompere il ghiaccio quando vede Castagna commosso, che trattiene le lacrime. Il suo ritorno in sella, in tv, arriva con l'applauso del pubblico.

Castagna muore a soli 59 anni per un'emorragia. E' Paolo Bonolis a dare la notizia nel corso di una delle serate del Festival di Sanremo.



