Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori

La prima giornata delle Nitto ATP Finals 2025 si è conclusa, è stata bella, intensa, ma senza particolari sorprese. Il pubblico italiano ha risposto come sempre presente, creando un’atmosfera all'interno dell'Inalpi Arena, che ha contribuito a rendere ancora più spettacolare l’avvio dell’evento. Domani è il giorno dell'esordio sia per Sinner che per Musetti.

ALCARAZ BATTE DE MINAUR

Carlos Alcaraz ha iniziato il suo cammino al torneo con una prestazione solida, superando Alex de Minaur per 7-6(5), 6-2. Nel primo set, de Minaur ha mostrato una buona reazione andando da 1-4 fino al tiebreak, ma Alcaraz ha saputo gestire meglio i punti chiave. Nel secondo set, lo spagnolo ha preso il comando con due break e non ha più lasciato margine all’avversario. Un inizio importante per Alcaraz, con lo sguardo già proiettato verso il titolo e magari la chiusura dell’anno come numero 1 mondiale.





DEBUTTO DA SOGNO PER BOLELLI E VAVASSORI

La coppia azzurra ha superato con grande maturità l’ostacolo più duro, piegando i numeri uno del mondo Glasspool e Cash in due set. Pur non brillando negli ace (uno contro i sei dei britannici), gli italiani hanno costruito la vittoria sulla precisione al servizio — con un notevole 76% di punti vinti sulla prima — e sull’assenza di doppi falli, a fronte dei cinque commessi dagli avversari. Decisivo l’approccio nei momenti chiave: Bolelli e Vavassori hanno sfruttato entrambe le palle break conquistate, chiudendo il match con sicurezza e determinazione. Dopo questo successo incoraggiante, la coppia italiana guarda ora alla prossima sfida del girone, dove affronterà Granollers e Zeballos.





ZVEREV SOFFRE MA SUPERA SHELTON

Zverev ha affrontato lo statunitense Shelton nel suo match d’esordio al torneo e si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(6). Il tedesco ha mostrato grande solidità nei momenti chiave: nel secondo set, sotto nel tiebreak, è riuscito a rimontare e chiudere senza concedere break nel corso dell’incontro. Shelton, alla sua prima partecipazione alle Finals, ha avuto opportunità ma non è riuscito a concretizzare, soprattutto nei momenti di pressione. La vittoria di Zverev è significativa anche perché rafforza la sua candidatura nei gironi: partire con il piede giusto può fare la differenza in un torneo così breve e competitivo.