Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori

Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori

Atp Finals: Esordio vincente per Alcaraz e Zverev. Iniziano bene anche Bolelli e Vavassori Photo Credit: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Nicolò Pompei

09 novembre 2025, ore 23:50

Alcaraz e Zverev non deludono le aspettative e battono rispettivamente De Minaur e Shelton. Sorpresa Bolelli/Vavassori, battuta la coppia numero 1 del ranking

La prima giornata delle Nitto ATP Finals 2025 si è conclusa, è stata bella, intensa, ma senza particolari sorprese. Il pubblico italiano ha risposto come sempre presente, creando un’atmosfera all'interno dell'Inalpi Arena, che ha contribuito a rendere ancora più spettacolare l’avvio dell’evento. Domani è il giorno dell'esordio sia per Sinner che per Musetti. 

ALCARAZ BATTE DE MINAUR

Carlos Alcaraz ha iniziato il suo cammino al torneo con una prestazione solida, superando Alex de Minaur per 7-6(5), 6-2. Nel primo set, de Minaur ha mostrato una buona reazione andando da 1-4 fino al tiebreak, ma Alcaraz ha saputo gestire meglio i punti chiave. Nel secondo set, lo spagnolo ha preso il comando con due break e non ha più lasciato margine all’avversario. Un inizio importante per Alcaraz, con lo sguardo già proiettato verso il titolo e magari la chiusura dell’anno come numero 1 mondiale.


DEBUTTO DA SOGNO PER BOLELLI E VAVASSORI

La coppia azzurra ha superato con grande maturità l’ostacolo più duro, piegando i numeri uno del mondo Glasspool e Cash in due set. Pur non brillando negli ace (uno contro i sei dei britannici), gli italiani hanno costruito la vittoria sulla precisione al servizio — con un notevole 76% di punti vinti sulla prima — e sull’assenza di doppi falli, a fronte dei cinque commessi dagli avversari. Decisivo l’approccio nei momenti chiave: Bolelli e Vavassori hanno sfruttato entrambe le palle break conquistate, chiudendo il match con sicurezza e determinazione. Dopo questo successo incoraggiante, la coppia italiana guarda ora alla prossima sfida del girone, dove affronterà Granollers e Zeballos.


ZVEREV SOFFRE MA SUPERA SHELTON

Zverev ha affrontato lo statunitense Shelton nel suo match d’esordio al torneo e si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(6). Il tedesco ha mostrato grande solidità nei momenti chiave: nel secondo set, sotto nel tiebreak, è riuscito a rimontare e chiudere senza concedere break nel corso dell’incontro. Shelton, alla sua prima partecipazione alle Finals, ha avuto opportunità ma non è riuscito a concretizzare, soprattutto nei momenti di pressione. La vittoria di Zverev è significativa anche perché rafforza la sua candidatura nei gironi: partire con il piede giusto può fare la differenza in un torneo così breve e competitivo.


Argomenti

Alcaraz
ATP Finals
Tennis
Torino
Zverev

Gli ultimi articoli di Nicolò Pompei

Mostra tutti
  • Calcio, morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Maestro e fonte d'ispirazione per molti allenatori

    Calcio, morto Giovanni Galeone, aveva 84 anni. Maestro e fonte d'ispirazione per molti allenatori

  • Serie A: la Roma vola in testa, si rialzano Inter e Juventus. Vincono anche Como e Cremonese

    Serie A: la Roma vola in testa, si rialzano Inter e Juventus. Vincono anche Como e Cremonese

  • Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

    Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

  • Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un successo da 20mila partecipanti. Sul podio tutti atleti Kenioti

    Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un successo da 20mila partecipanti. Sul podio tutti atleti Kenioti

  • Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

    Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

  • Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

    Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

  • Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

    Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

  • Maltempo, donna dispersa a Favara nell'Agrigentino. Travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto

    Maltempo, donna dispersa a Favara nell'Agrigentino. Travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto

  • Mondiali di Volley: Italia campione del mondo per la seconda volta consecutiva, battuta la Bulgaria

    Mondiali di Volley: Italia campione del mondo per la seconda volta consecutiva, battuta la Bulgaria

  • Qualificazioni Mondiali 2026: La prima Italia di Gattuso affronta l'Estonia. Il Ct: "Dobbiamo lottare insieme"

    Qualificazioni Mondiali 2026: La prima Italia di Gattuso affronta l'Estonia. Il Ct: "Dobbiamo lottare insieme"

Europa e Conference League. Roma: Dybala non basta con il Plzen, altro ko. Vincono invece il Bologna e in Conference la Fiorentina

Europa e Conference League. Roma: Dybala non basta con il Plzen, altro ko. Vincono invece il Bologna e in Conference la Fiorentina

Roma sconfitta all'Olimpico 2-1 dal Viktoria Plezen. In precedenza Steaua Bucarest-Bologna è terminata 1-2 e in Conference League, Rapid Vienna Fiorentina 0-3

Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

Fra i primi commenti quello di un altro big del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che scrive uno scherzoso "bravini"

A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

Sinner negli ottavi trova Cerundolo, il match non comincerà prima delle 19. Lorenzo aspetta invece Medvedev, la sfida è in programma alle 10