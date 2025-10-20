Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

"Allarmante. Serve reazione forte". Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Intanto, si continua ad indagare a tutto campo per ricostruire cosa sia accaduto quella sera, giovedì scorso, sotto l'abitazione del giornalista a Campo Ascolano, una frazione di Pomezia. Un ordigno è stato fatto esplodere ed ha distrutto parte dell'abitazione oltre alle auto.

GLI INVESTIGATORI AL LAVORO

E' in corso l'analisi delle immagini di decine di telecamere acquisite dagli investigatori alla ricerca di elementi utili per individuare chi ha posizionato e fatto esplodere giovedì sera l'ordigno rudimentale davanti alla casa del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, distruggendo la sua auto.

La ricerca di video utili alle indagini è stata estesa anche nelle zone limitrofe, su sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati. Un passante avrebbe visto la sera dell'attentato un uomo incappucciato nelle vicinanze e non è escluso che l'autore dell'attentato abbia studiato gli spostamenti del giornalista e il percorso seguito per rientrare a casa.

Sempre nei dintorni dell'abitazione è stata ritrovata un'auto, una 500, risultata rubata a Ostia e anche su questo gli investigatori sono al lavoro. Analisi, intanto, sono in corso da parte gli esperti del Ris sui reperti dell'ordigno, composto da un chilogrammo di esplosivo.

Nell'inchiesta, coordinata dal pm della Dda Carlo Villani che ha delegato le indagini ai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, si procede per i reati di danneggiamento e violazione della legge sulle armi in relazioni all'ordigno esploso, entrambi aggravati dal metodo mafioso.

Il ministro Ciriani, a nome del governo, ha informato la presidenza di Camera e Senato della disponibilità dell'esecutivo a rendere, come richiesto dai gruppi parlamentari, un'informativa urgente sull'attentato nei confronti del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento il 22 ottobre, alle ore 12.30 alla Camera dei deputati e alle ore 15 al Senato della Repubblica.

LA NOTA DELL'USIGRAI

''Su Report dopo l'indignazione per l'attentato servono gesti concreti'', a chiederlo è l'Esecutivo Usigrai che indica due priorità: ''1) La Rai ripristini le 4 puntate tagliate dal palinsesto. 2) Il Parlamento recepisca la direttiva europea contro le querele temerarie''.