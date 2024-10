"Aumentate di 5 euro il prezzo delle sigarette", la proposta degli oncologi italiani Photo Credit: agenziafotogramma.it

Una tassa di scopo per disincentivare l'abitudine al fumo e per sostenere con il ricavato il Servizio sanitario nazionale

Aumentare il prezzo delle sigarette di 5 euro al pacchetto. Questa è la proposta lanciata dall'Associazione italiana di oncologia medica in occasione della conferenza stampa che si è tenuta oggi al Senato dove ha presentato la campagna #SOStenereSSN, promossa da Aiom, Fondazione Aiom e Panorama della Sanità. La proposta della tassa di scopo sulle sigarette L'idea è di fissare una tassa di scopo con due obiettivi: disincentivare l'abitudine al fumo, che è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, e contemporaneamente sostenere con il ricavato il Servizio sanitario nazionale. La vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone ha espresso pieno appoggio all'iniziativa e ha annunciato che presenterà un emendamento in questa direzione nella prossima legge di bilancio: "Come rappresentante delle Istituzioni e soprattutto come ricercatrice oncologica ho presentato la scorsa settimana in Senato il mio emendamento per elevare il costo delle sigarette e dei prodotti da fumo, così come già accaduto in altri Paesi. La tutela della salute dei cittadini è sancita dalla nostra Costituzione, e occorre fare di tutto affinché essa si realizzi pienamente". Fumo e tumori: i dati I dati parlano chiaro: nove diagnosi di tumore del polmone su 10 sono causate dal fumo di sigaretta, che equivale, in Italia, a quasi 40mila nuovi casi nel 2023. Nel nostro Paese, il 24,5% degli adulti (18-69enni) fuma. In questa fascia della popolazione si registra un progressivo aumento della mortalità per carcinoma polmonare. Secondo le stime Aiom, in Italia sono attribuibili a questa cattiva abitudine oltre 93.000 morti ogni anno, con costi pari a oltre 26 miliardi di euro. La situazione è in peggioramento tra le donne, categoria nella quale nel periodo 2007-2019 è stato documentato un eccesso di 16.036 morti per carcinoma polmonare, il 16% in più di quanto atteso. Ecco le parole del presidente Aiom Francesco Perrone: "Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo. L'obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie.

