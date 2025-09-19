Barbara d'Urso sulla copertina di Gente: "L'ora della rivincita". Tutto quello che c'è da sapere

Francesco Fredella

19 settembre 2025, ore 18:00

Poi: dieci domande e dieci risposte per capire se siamo già in guerra con Putin; Giorgia Meloni scene di vita quotidiana; Elodie, Iannone e la passione; perché il cibo costa tanto

Nel numero 38 di Gente, in edicola da venerdì 19 settembre, i grandi fatti in corso, la cronaca nera, i processi, ma anche la coda delle grandi storie d'amore estive

Si può sapere se per caso siamo già in guerra con la Russia?

Viviamo in un clima di tensione, la guerra Russo-ucraino è alle nostre porte, sentiamo di correre qualche rischio. Qualcun altro dice che siamo già dentro la guerra anche noi. È vero? Proviamo a farci delle domande e a darci delle risposte.

Garlasco, troppi dubbi anche dopo il report (300 pagine) del Ris di Cagliari

A Garlasco non è finita finché non è finita: forse dal Ris tutti ci aspettavamo qualche elemento definitivo. Invece no, ci troviamo di fronte a conferme ma anche smentite. E allora abbiamo chiesto a un'esperta di autopsie di aiutarci a capire.

Mamma Giorgia al lavoro, tra casa e scuola della figlia

Non deve essere facile passare da un comizio al consiglio di una amministrazione pubblica, Ad Ancona la presidente ha fatto un discorso molto serio, ma poi c’è una figlia ragazzina che ha diritto di ottenere attenzioni dalla mamma.

Baci rubati e non

Elodie e Iannone che grande passione. Le code delle vacanze ci consegnano un autunno dove si riaffermano verità e attenzione al fattore umano. Ma ci portano anche dentro una “moralizzazione” delle piattaforme chiuse per violazione dell’intimità di partner e vicini di casa.

