Bari: marito accusato di femminicidio si toglie la vita in carcere

Si è tolto la vita questa notte Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia (in provincia di Bari), fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo. La storia era assurta agli onori della cronaca anche per l’efferatezza della violenza: secondo le ricostruzioni, la donna si trovava nella propria auto quando l’uomo avrebbe provato a dare fuoco alla vettura. Riuscita a mettersi in salvo dal rogo, era stata uccisa a mani nude. Poche ore fa la notizia del suicidio del marito, nei confronti del quale era scatto l’arresto.





La vicenda

I fatti per cui Lacarpia era finito in carcere risalgono alla notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni di testimoni e dal lavoro degli inquirenti, i coniugi erano di ritorno da una festa in famiglia. L’uomo avrebbe dato fuoco all’auto mentre la donna si trovava all’interno della vettura. Riuscita a fuggire, la moglie – ferita con ustioni parziali sul corpo – era stata poi raggiunta dal marito che, immobilizzandola sull’asfalto le aveva provocato varie fratture allo sterno, premendole un ginocchio sull’addome, causando una compressione del cuore e la successiva morte avvenuta in ospedale. A raccontare quanto accaduto sarebbe stata proprio una ragazza, in possesso di un video consegnato agli inquirenti.

Prima di morire la donna sarebbe riuscita solo a dire “Mi voleva uccidere. Mi ha messo le mani alla gola, mi ha chiuso in auto con le fiamme”.