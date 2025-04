Incidente sull’A1: scontro tra bus con scolaresca e un camion

Se la sono cavata con qualche lieve contusione e un grande spavento gli studenti e le studentesse di una scuola elementare di Frosinone a bordo del pullman protagonista di un serio incidente stradale avvenuto questa mattina sull’Autostrada A1. Il bus stava marciando sulla carreggiata quando, per dinamiche ancora in fase di accertamento, ha impattato violentemente contro un camion. Dalle prime informazioni, si registra un ferito in codice rosso che, però, non farebbe parte della scolaresca né degli accompagnatori.





L’incidente

Il gruppo di bambini si stava recando verso Sud, in viaggio d’istruzione, ed era partito presto, questa mattina, a bordo dell’autobus protagonista dello scontro. La comitiva, partita da Frosinone, era composta da 41 bambini, 6 maestre e 2 autisti. Non è ancora chiaro cosa abbia portato allo scontro, avvenuto nel tratto autostradale compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Miracolosamente le persone a bordo hanno riportato solo leggere contusioni. Dalle prime informazioni ci sarebbe un ferito in codice rosso.