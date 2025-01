Bentancur sviene durante Tottenham-Liverpool, paura per il calciatore ex Juventus Photo Credit: agenziafotogramma.it

Paura per Rodrigo Bentancur durante Tottenham-Liverpool, semifinale di andata di Carabao Cup.





Il centrocampista ex Juventus, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato a staccare nell'area del Liverpool riuscendo pure a spizzare il pallone, ma poi è crollato rovinosamente a terra come se avesse perso i sensi.





Accortosi della gravità una volta conclusa l'azione, l'arbitro ha fermato il gioco nella preoccupazione generale.





Subito l'ingresso in campo dei soccorsi, che hanno portato fuori in barella l'uruguaiano 27enne utilizzando anche la maschera d'ossigeno.

Uscendo dal terreno di gioco, Bentancur ha fatto cenno con il pollice in su al pubblico, per rassicurare sulle sue condizioni.

La sfida è ripartita regolarmente, ma lo stop è stato lungo, tanto che il direttore di gara ha poi segnalato addirittura 11' di recupero nel primo tempo.





Bentancur è stato accompagnato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti.





Le condizioni di salute di Bentancur



Il Tottenham in serata aveva emesso un comunicato a riguardo: “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli”.

Poco dopo il calciatore ha pubblicato una foto nelle storie Instagram - con la fidanzata Melany La Banca - confermando il suo buono stato di salute.

“Tutto bene ragazzi. Grazie per i messaggi e congratulazioni per la vittoria”.

Il Tottenham, infatti, ha vinto per 1-0 grazie alla rete di Bergvall. La partita di ritorno si disputerà il 6 febbraio.





Il precedente di Edoardo Bove





L'episodio con protagonista Betancur ha fatto tornare alla mente quanto accaduto di

recente al centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove nel match sospeso e poi rinviato contro l'Inter.