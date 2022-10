Beppe Severgnini a RTL 102.5: "Aperture Covid strizzata d'occhio a elettorato no vax. Medici sospesi incoscienti"

Il governo lavora alle ultime norme anti Covid ancora in vigore. Nelle scorse ore è arrivata l'indicazione da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci di sospendere il bollettino quotidiano dei contagi, che sarà ora diffuso settimanalmente. Non solo: i medici che sono stati sospesi dal lavoro perché si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino saranno reintegrati in servizio prima della scadenza della sospensione, comunque fissata per il prossimo trentuno dicembre. Il tutto mentre Palazzo Chigi sta studiando una norma per congelare l’invio delle multe da cento euro per gli over cinquanta che non avevano completato il ciclo vaccinale obbligatorio entro giugno 2022. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ribadito ieri che "il periodo più drammatico è alle nostre spalle ma" che "non possiamo cantare vittoria" e che "serve precauzione". Anche su questo è intervenuto Beppe Severgnini su RTL 102.5.





Il commento di Severgnini

"Ho studiato a fondo la gestione della pandemia. La mia sensazione è che per fortuna è cambiato tutto: io come tantissimi ho avuto il Covid, e con tre vaccinazioni ho avuto poco di un'influenza. Queste aperture però a me sembrano una strizzata d'occhio all'elettorato no vax. Reintegrare i medici che hanno rifiutato la vaccinazione prima o poi era necessario per una questione di numeri, però per me si sono dimostrati degli incoscienti. Se ho un medico no vax cambio medico, perché vuol dire che si rifiuta di seguire ciò che dice la scienza". Poi un dato: "Omicron è molto più debole ma non è un'influenza". E ancora: "Visto che le cose stanno andando bene e abbiamo anche smesso di litigare, andrei avanti con un minimo di cautela ed eviterei di utilizzare il Covid per fare propaganda politica".