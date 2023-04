Berlusconi al San Raffaele, ricoverato in terapia intensiva per una sospetta polmonite

Silvio Berlusconi si trova da questa mattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale, per trascorrere un periodo di convalescenza a villa San Martino. E’ arrivato con affanno respiratorio. Poi sarebbe stato sottoposto a una tac. Ora è in terapia intensiva per una sospetta polmonite. La situazione è sotto controllo. Si trova in stato stazionario ma vigile, hanno riferito fonti parlamentari di Forza Italia. Viene curato con antibiotici che stanno dando i primi risultati. Al suo fianco la compagna Marta Fascina. “Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un'infezione, però parla. E' tutto quello che so", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al San Raffaele sono arrivati per una visita all'ex premier la figlia Marina, il fratello Paolo e la senatrice Licia Ronzulli. Non sarà emesso alcun bollettino ufficiale da parte dell'ospedale sulle condizioni di Berlusconi.





Tanti ricoveri per Berlusconi

Era il maggio 1997 quando Silvio Berlusconi venne operato per un tumore alla prostata all'ospedale San Raffaele Nel 2006 ad Anversa è stato operato per l'asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, è stato ricoverato per un malore a Montecatini, il mese successivo a Cleveland, in Ohio, gli è stato impiantato un pacemaker. Al San Raffaele è stato ricoverato nel dicembre 2009, dopo che era stato colpito al volto da una statuetta a una manifestazione elettorale in piazza Duomo. Nel dicembre 2015 è stata necessaria la sostituzione del pacemaker, eseguita sempre al San Raffaele. Nel 2016 l'ex premier si è sottoposto a un intervento di cataratta e poi a un intervento per la sostituzione della valvola aortica. Nel 2019 è stato operato per una occlusione intestinale. Nel settembre del 2020 il ricovero di nuovo al San Raffaele a causa del Covid.





Il mondo politico vicino a Berlusconi

Tanti i messaggi che stanno arrivando in queste ore per esprimere vicinanza all’ex presidente del consiglio."Forza Silvio, l'Italia ti aspetta!". Questo l'augurio del segretario della Lega, vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. "Siamo vicini al presidente Silvio Berlusconi e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni. Forza Cav, siamo con te". E’ quanto ha affermato il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi. "A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa. "A nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia al Senato rivolgo al presidente Berlusconi un sentito augurio di pronta guarigione. Lo attendiamo qui a palazzo Madama per continuare insieme l'importante stagione di governo che gli italiani con il loro voto hanno voluto affidare alla nostra coalizione". E’ quanto ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. - "Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele". Queste le parole del leader di Iv, Matteo Renzi.