Billie Eilish, il nuovo album “Hit Me Hard and Soft” uscirà il 17 maggio

Dopo una serie di criptici indizi seminati sui social negli ultimi giorni, Billie Eilish ha finalmente annunciato che il suo terzo album, “Hit Me Hard And Soft”, sarà disponibile dal 17 maggio. Eilish, che come per i lavori precedenti è stata affiancata nella scrittura e nella produzione dal fratello FINNEAS, ha dichiarato che prima dell’uscita del disco “non ci saranno singoli. Voglio farvelo sentire tutto in una volta”.

BILLIE EILISH, IL NUOVO ALBUM FUORI IL 17 MAGGIO

L’album è tornato di moda. Dopo anni in cui la musica si è fatta sentire solo attraverso Ep e singoli rilasciati per accontentare le logiche di mercato, sempre più artisti stanno facendo uscire dei dischi con un progetto compiuto: brani da ascoltare in una precisa sequenza e che raccontano una storia, attraverso una costruzione certosina che pensa all’insieme e non alle singole canzoni. Uno degli ultimi esempi, in questo senso, è sicuramente Cowboy Carter di Beyoncé. Anche Billie Eilish promette di fare lo stesso, con la sua terza fatica discografica in uscita il 17 maggio. Non ci saranno infatti singoli ad anticipare un lavoro che è stato pensato per essere ascoltato tutto insieme, un unicum che traccia dopo traccia svela un racconto più ampio tenuto insieme da un file rouge ancora da scoprire.

LA COLLABORAZIONE CON IL FRATELLO FINNEAS

“Io e FINNEAS non potremmo essere più orgogliosi di questo album e non vediamo l’ora che tutti voi lo ascoltiate”, ha dichiarato Billie Eilish sui social, confermando il fruttuoso sodalizio con il fratello: i due, che hanno lavorato a quattro mani sin dall’esordio del 2015 di Billie con il signolo “Ocean Eyes”, si sono affermati come una delle squadre più prolifiche della scena, incassando un riconoscimento dopo l’altro. L’ultima conquista risale agli Oscar 2024, dove i fratelli Eilish hanno trionfato per la seconda volta nella categoria “Miglior Canzone Originale” grazie al singolo scritto per la colonna sonora di Barbie. In accordo con la volontà dell’artista di minimizzare gli sprechi e combattere il climate change, i prodotti fisici come CD e vinili saranno disponibili in varianti limitate, con la stessa tracklist e realizzati con materiali 100% riciclabili. La decisione arriva dopo le parole rilasciate dalla popstar un paio di settimane fa a Billboard: “È davvero frustrante, specialmente per qualcuno che, come cerco di fare, si applica in ogni modo per avere uno stile di vita più sostenibile e per passare questo messaggio anche al proprio team. E poi dall’altro lato ti trovi 40 diverse confezioni per i vinili di alcuni tra i maggiori artisti al mondo, studiate per essere diverse l’una dall’altra proprio il giusto per farti venir voglia di comprarle”.