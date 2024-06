Anna a RTL 102.5: «Il mio obiettivo è cantare a San Siro tra qualche anno»

Anna è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare l’attesissimo disco di inediti “VERA BADDIE”, dopo una serie di hit che hanno conquistato le classifiche negli ultimi anni, come “Bando”, “Gasolina” e “Vetri neri” in collaborazione con AVA e Capo Plaza. L’album, che è stato anticipato dal lead single “30°C”, è stato scritto interamente dalla rapper, registrato tra l’Italia e gli Stati Uniti, nelle città di Milano, Miami e Los Angeles e incarna chi è Anna oggi: una giovane donna che sa quello che vuole, determinata, indipendente e che si è spianata la strada da sola. Ai microfoni di RTL 102.5, l’artista ha raccontato la nascita del progetto: «Mi sentivo abbastanza pronta e matura da poter fare un album. Sono tanti brani, un po’ perché non volevo lasciare fuori nulla e un po’ perché avevo tanti pezzi che mi convincevano. Ho fatto un bel percorso dal mio esordio e sicuramente anche questo mi ha permesso di fare questo progetto. Lavoro all’album da circa un anno e mezzo e l’ho realizzato in varie location: un po’ in Italia, un po’ in America ma soprattutto nella mia cameretta».





Un album ricco di collaborazioni

Sono diciotto le tracce esplosive all’interno del nuovo progetto della cantante e diversi featuring di prestigio della scena rap e non solo: Guè in “Bikini”, Tony Boy e thasup in “ABC”, Artie 5ive in “I LOVE IT”, Lazza in “BBE”, Sfera Ebbasta in “Chica Italiana”, Nicky Savage in “TT LE GIRLZ”, Capo Plaza in “Show Me Love”, Tony Effe in “Mulan” e Sillyelly in “HELLO KITTY”. In merito alle collaborazioni, Anna ha rivelato: «Nel disco ci sono tanti featuring e sono stati tutti molto easy da realizzare, forse perché c’era già un rapporto di amicizia con tutti. Io sono sempre stata me stessa, ho sempre fatto quello che mi piaceva e sono molto felice di essere stata apprezzata da artisti che ho sempre stimato e con cui sono cresciuta. Sono molto grata per tutto».





Tour in arrivo

La cantante di “VIENI DALLA BADDIE” si esibirà con diverse date estive a partire da fine giugno: il primo appuntamento è già stato svolto a Ferrara, proseguirà con Azzano Decimo (PN), Alba, Jesolo, Ricccione, Senigallia, Cinquale, Ascoli Piceno, Olbia e concluderà il 5 settembre a Pescara. Inoltre, la rapper italiana ha annunciato per l’autunno 2024, il suo primo vero tour nei club che farà tappa nelle principali città italiane, che includono Napoli, Torino, Milano, Molfetta, Bologna e Roma. «Fare un bel San Siro tra qualche anno è il mio obbiettivo. Per ora, ho già assaggiato quello che sarà un giorno salire su quel palco con Sfera ed è stato bellissimo. Da domani parte effettivamente il tour estivo e stiamo definendo la scaletta, anche in base ai pezzi che andranno di più del disco» ha raccontato Anna.