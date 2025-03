New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “Beautiful People” di David Guetta & Sia, “Da capo a 12” di Gazzelle e “toxic till the end” di ROSÉ

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





David Guetta & Sia collaborano in “Beautiful People”

David Guetta, il dj e producer più famoso al mondo candidato 14 volte ai Grammy, e la superstar Sia, anche lei con 9 candidature ai Grammy, si riuniscono di nuovo e pubblicano un potente nuovo singolo, "Beautiful People", che entra in alta rotazione su RTL 102.5 da questa settimana. Il leggendario duo che ha creato successi mondiali come "Titatium", "Flames", "Bang My Head", "She Wolf" e molti altri, mostrano ancora una volta la loro chimica innegabile con "Beautiful People", che arriva in un momento clou della carriera di Guetta. Il 22 marzo inizierà la sua residenza al “LIV Beach” di Fontainebleau Las Vegas. Il singolo precedente, "Forever Young" con Ava Max e gli hitmaker degli anni '80 Alphaville, che è stato preceduto dalla collaborazione di Guetta con OneRepublic, "I Don't Wanna Wait" e dai suoi successi nominati ai Grammy "I'm Good (Blue)" con Bebe Rexha e "Baby Don't Hurt Me" con Anne-Marie e Coi Leray, a dimostrazione della sua continua influenza e rilevanza nel panorama musicale.





Gazzelle: “Da capo a 12”

Da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5 “Da capo a 12”, il singolo di Gazzelle contenuto nel nuovo disco “INDI”, un album dalla poetica disarmante, da sempre cifra stilistica dell’artista, destinato a restare a lungo nel tempo. Il cantautore, infatti, è stato uno degli artisti che ha contribuito alla nascita di un genere che quasi dieci anni fa ha creato un movimento di rottura. Negli anni l’artista è riuscito a seguirne le evoluzioni, ad anticiparle e con questo nuovo disco non guarda a bei tempi andati ma torna semplicemente a casa. Come dopo un lungo viaggio, il rientro porta con sé sempre nuove esperienze, che in qualche modo arricchiscono e aggiungono qualcosa in più al nostro bagaglio, così è “INDI” un disco cantautorale nel senso più vero del termine. Anche a livello grafico, come sempre, è curato tutto nei minimi dettagli. La formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità. Non solo nuova musica, il cantautore ha anche in programma due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.





ROSÉ con “toxic till the end”

"toxic till the end" è il nuovo singolo di Rosé, estratto dall'album "rosie" pubblicato alla fine di dicembre, e che da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5. La canzone è scritta in collaborazione con Michael Pollack, Emily Warren ed Evan Blair, che ne ha curato anche la produzione, ed è ispirata alle esperienze personali di Rosé. La canzone affronta il tema di una relazione tossica, caratterizzata da continui alti e bassi. Il brano ha ricevuto recensioni positive dalla critica per la sua profondità emotiva e la produzione energica. Il video musicale, diretto da Ramez Silyan, vede la partecipazione dell'attore Evan Mock e racconta una storia d'amore travagliata, girata negli Old Westbury Gardens di New York. ROSÉ è anche un’icona della moda e ambasciatrice globale di marchi famosi come Saint Laurent, Tiffany & Co, Rimowa e Puma. La sua influenza nella musica, nella moda e nella filantropia ha dimostrato la crescita dell'influenza coreana nella musica e nella moda su scala globale.