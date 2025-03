The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Reggio Emilia

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Reggio Emilia, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Oggi sono atterrato a Reggio Emilia, anzi per meglio dire Reggio nell’Emilia. Questo è il mio volo numero 40 su 120 totali. Non è tanto una gita, perché il ritmo è frenetico e accadono anche cose interessanti. Ad esempio al secondo concerto di Bologna, c’è stato anche un pit-stop durante il concerto, un cambio di tastiera. Il piano digitale ha cominciato a dare dei segni di insubordinazione e i miei assistenti di volo sono saliti sul palco per cambiarlo, mentre io distraevo il pubblico. Una volta a Viterbo mi capitò di sostituire il piano intero». L’intera trilogia, con un totale di 280 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Beh si, i posti ci sono ancora. Malgrado io abbia viaggiato e visitato posti molto particolari, come Piazza San Pietro in cui feci l’unico concerto fra il 1999 e il 2000, con il passaggio di anno ma anche di secolo con l’annuncio di Papa Wojtyla. Poi ho suonato a Bormio a 2000 metri, nelle grotte di Castellana a 100 metri di profondità, sulla Terrazza del Pincio, all’Arsenale di Venezia e fu il primo concerto in acqua e galleggiante. Ho suonato anche nella Basilica sotterranea di Lourdes. Il prossimo ce l’ho in mente, ma chiaramente sarà una sorpresa» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva all’artista se c’è un luogo inesplorato in cui vorrebbe portare un concerto. Un altro ascoltatore, invece, chiede a Claudio Baglioni quale degli strumenti che sta suonando nel tour lo diverte di più: «Per non far torto a nessuno, direi che sono tutti e tre alla pari. Quello più impegnativo è il piano digitale, perché è settato per avere dei suoni tradizionali, acustici e campionati che vanno però in associazione con dei suoni sintetizzati e con degli effetti suoni. Bisogna trovare un po’ questo equilibrio di timbri e l’esecuzione richiede un’accuratezza un po’ più complessa. Tutti e tre gli strumenti sono suddivisi per produrre dei suoni diversi: il pianoforte mi ricorda un po’ più dei suoni di terra, più solidi e più conosciuti; il piano elettrico mi ricordi i suoni d’acqua, perché ha un po’ un’onda interna; infine, il piano digitale ha un sapore di timbri di aria e di fuoco insieme. Sono tastiere differenti, però si differenziano anche per il tocco per esempio, che deve essere duro per il pianoforte, soffice per il digitale e medio per l’elettrico. Diciamo che un po’ se la rivaleggiano tra loro, dipende anche come mi approccio ogni sera, perché ogni sera è diversa. C’è poi anche la chitarra».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.