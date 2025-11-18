Bimba di 2 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel bellunese, indagini su cure e valutazioni cliniche

TRAGEDIA A BORGO VALBELLUNA

Un grave lutto ha scosso la comunità di Borgo Valbelluna, dove una bambina di appena due anni è deceduta improvvisamente poche ore dopo essere stata assistita e poi dimessa dall’ospedale di Feltre. La tragedia, avvenuta sabato mattina, ha immediatamente innescato una serie di verifiche istituzionali: la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo conoscitivo e disposto l’autopsia, mentre l’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna per chiarire ogni passaggio dell’iter clinico.

LA VICENDA

La vicenda, ricostruita anche attraverso l’esposto presentato dai genitori, ha origine alcuni giorni prima. I primi segnali di malessere erano comparsi mercoledì, quando la bambina, mentre si trovava alla scuola dell’infanzia, aveva sviluppato una febbre elevata. Una volta a casa, la madre le aveva somministrato paracetamolo e la piccola sembrava essersi ripresa. Ma già dal giorno successivo il quadro si era fatto più incerto: dopo un iniziale miglioramento, nel pomeriggio erano insorti dolori alla testa e fastidi agli occhi. Sentita la pediatra di base, era stato suggerito di proseguire con il paracetamolo in dosaggi maggiori. Il peggioramento è diventato più evidente nella notte tra giovedì e venerdì, con la temperatura rimasta stabilmente alta. La pediatra aveva visitato la bambina la mattina successiva, parlando di un’infezione virale accompagnata da lieve infiammazione della gola. Tuttavia, secondo la famiglia, la piccola non mostrava più la consueta vitalità e trascorreva il tempo soltanto in braccio ai genitori o a letto, segnale che li aveva ulteriormente preoccupati.