Blitz contro lo streaming illegale: smantellata rete transazionale con 22 milioni di utenti

Sono 22 milioni le persone che hanno fruito illegalmente della possibilità di accedere a contenuti audiovisivi bypassando canone e diritti. Questo è quanto emerge da un’operazione coordinata dalla procura di Catania e denominata “Taken Down” e che vede coinvolti 6 Paesi in tutta Europa, oltre, naturalmente, l’Italia.

IL BLITZ CONTRO LA PIRATERIA

L’organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva si avvaleva di una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali. E’ il più vasto blitz contro la pirateria audiovisiva condotto in Europa, una collaborazione tra le Polizie degli Stati coinvolti. Per pirateria audiovisiva si intende qualsiasi attività di riproduzione duplicazione o distribuzione non autorizzata di prodotti audio, video e audiovisivi, tutelati dal diritto d’autore, dunque di proprietà di un soggetto fisico o di una società che dispone del rilascio dell’autorizzazione per la riproduzione dei contenuti stessi.

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PIRATERIA AUDIOVISIVA

1- Pirateria tramite internet. Si tratta della messa a disposizione on-line di files generati tramite acquisizione abusiva di opere tutelate dal diritto d’autore, come ad esempio film ancora nelle sale cinematografiche o disponibili su piattaforme a pagamento

2- Pirateria televisiva. Emittenti che trasmettono contenuti senza averne acquisito i diritti

3- Pirateria attraverso Public Performance. Trasmissioni di contenuti tutelati da diritti d’autore da parte di circoli, hotel, associazioni, villaggi turistici che li riproducono in pubblico senza esserne detentore di diritti.

LE INDAGINI

L'inchiesta è nata grazie alle attività di monitoraggio eseguite dalla polizia postale . Non è la prima volta che gli investigatori scoprono piattaforme che gestiscono illegalmente lo streaming di partite, film e sere Tv. un affare milionario. Nell’ambito dell’operazione sono 11 le persone arrestate, 102 gli indagati in Italia. Oltre 270 operatori della polizia postale hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e, con la collaborazione delle forze di polizia straniere sono state effettuate 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. La polizia croata ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati. L’operazione denominata ‘Takes Down’ ha raggiunto l’obiettivo che era anche specificato nel nome della missione: abbattuto, smontato la traduzione in italiano. Infatti, con l’operazione coordinata da Catania è stata azzerata la più vasta organizzazione transazionale dedita a questo tipo di attività criminale. Nel corso della giornata la procura della città comunicherà ulteriori dettagli. È prevista in mattinata una conferenza stampa.