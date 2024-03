Bomba al Municipio di Ottana, ordigno ad alto potenziale esploso stanotte. Gravi danni all'edificio

L’esplosione fortissima ha scosso l’intero paese, quando era da poco passata l’una di notte. L’ordigno ha completamente devastato l’ingresso principale del comune di Ottana, in provincia di Nuoro, e il piano terra, mandando in frantumi i vetri e le porte. Sarebbe stato pesantemente drammatico il bilancio se l’ordigno di 3-4 chili di esplosivo fosse saltato in aria durante il giorno, l’edificio non sembra aver riportato danni strutturali. Intanto le indagini sono già scattate, le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere. Nel frattempo è arrivato a Ottana il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi che ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per lunedì mattina alle 10.30; per Dionisi il paese non si trova in una zona calda, l’ultimo attentato contro un’amministrazione pubblica risale al 2010, e così parla di fulmine a ciel sereno. Un vile attacco alla comunità tutta, lo definisce Alessandra Todde, presidente in pectore della Regione Sardegna.

TODDE, VILE ATTACCO A TUTTA LA COMUNITA'

”L'esplosione nella notte di una bomba davanti al municipio di Ottana è un vile attacco alla comunità tutta”. Alessandra Todde, presidente in pectore della Regione Sardegna, affida a X le sue reazioni dopo l'attentato nel centro del Nuorese. “La violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società e nelle nostre comunità - conclude - Esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco e a tutti i cittadini di Ottana”.

IL SINDACO DI NUORO, VILE ATTACCO

Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, interviene sull'attentato che ha devastato l'ingresso del Municipio di Ottana. “Il gravissimo atto intimidatorio perpetrato contro il municipio di Ottana è un vile attacco non solo all'amministrazione del paese, ma alla comunità nel suo insieme - commenta il primo cittadino nuorese - Esprimo la mia più ferma condanna per questo vile gesto e la piena solidarietà al sindaco Franco Saba e a tutta la comunità di Ottana. In questo momento di difficoltà, dobbiamo rimanere uniti e determinati nel contrastare qualsiasi forma di violenza e nell'affermare i valori della democrazia e della convivenza civile".