Bressanone: babysitter si ubriaca e perde i sensi, con lei una bimba di 2 anni

Una bambina di appena due anni è stata ritrovata su un marciapiede a Bressanone, in provincia di Bolzano, di fianco alla propria babysitter stesa a terra priva di sensi. La donna, che avrebbe dovuto prendersi cura della piccola, è risultata talmente ubriaca da non riuscire a reggersi in piedi. Portata in ospedale, anche la bimba ha presentato un tasso alcolemico molto alto.





Il ritrovamento

A scoprire il corpo della donna, due carabinieri di Bressanone che, nel tardo pomeriggio di ieri, si stavano dedicando a una passeggiata in una zona centrale della città, approfittando di un momento di libertà dal servizio. I due si sono accorti in un primo momento solo del corpo della donna steso per terra sul marciapiede. Insospettiti, si sono avvicinati rendendosi subito conto delle condizioni preoccupanti in cui versava ma accorgendosi solo in un secondo momento della presenza della bambina, visibilmente scossa e incapace di comprendere cosa stesse succedendo. A quel punto i due militari hanno preso in custodia la piccola e hanno chiesto aiuto, facendo intervenire i colleghi in servizio. La donna è stata identificata dalle forze dell’ordine: si tratta di una babysitter di 55 anni che avrebbe dovuto accudire la bambina per alcune ore. Nel pomeriggio pare, invece, che avesse alzato parecchio il gomito, tanto da a perdere i sensi in mezzo alla strada, mettendo così se stessa e la piccola in situazione di grande pericolo.