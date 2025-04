Sanità, liste d’attesa infinite e medici in crisi: così non si va avanti

Aspettare mesi per una visita o un esame è ormai la normalità. Mammografie, TAC, controlli specialistici: prenotare una prestazione sanitaria pubblica è diventata sempre più una impresa. Mentre le liste d’attesa sono lunghissime, si continua a parlare di riforme, di nuovi modelli e di cambiamenti e i problemi, quelli veri, restano sempre lì e nel frattempo, chi ha male, resta in attesa, ed è sempre più preoccupato.

I medici di famiglia si arrendono: “Così non ce la facciamo”

Pier Luigi Bartoletti, vice segretario della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), sostiene che i medici di base siano in difficoltà. Secondo lui, si sono aggiunti esami e visite, ma senza organizzazione. Il risultato è quello di più prestazioni disponibili ma anche più persone in coda e chi ha bisogno urgente, spesso resta bloccato senza distinzione tra casi urgenti e quelli meno gravi. I medici si sentono con le mani legate e a rimetterci sono i pazienti.

Riforma in arrivo, ma non tutti sono convinti

Il governo ha in progetto una riforma per cambiare il ruolo dei medici di famiglia: l’idea è quella di farli diventare dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e farli lavorare nelle nuove Case di Comunità, cioè strutture sanitarie pubbliche dove medici, infermieri e altri specialisti lavorano insieme per seguire meglio i pazienti, che dovrebbero aprire entro il 2026 grazie ai fondi del PNRR. Le Case di Comunità sono pensate per migliorare l’assistenza sul territorio, alleggerendo il carico degli ospedali e offrendo un punto di riferimento sanitario più vicino e integrato. A oggi, la loro realizzazione è in corso: alcune sono già attive in regioni come Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, dove funzionano come progetti pilota o strutture parzialmente operative, mentre in altre zone d’Italia i cantieri sono ancora aperti o in fase di avvio. Secondo il piano nazionale, entro il 2026 dovrebbero essere attivate circa 1.200 strutture, ma il ritmo di realizzazione varia da regione a regione, anche a causa di ritardi burocratici e carenza di personale. Non tutti i medici, però, sono d’accordo con questa trasformazione: molti temono che, invece di migliorare l’assistenza, ci si ritrovi a lavorare dietro a una scrivania, con meno autonomia e meno tempo da dedicare davvero ai pazienti.