Bruno Vespa presenta "Porta a porta" e "Cinque minuti": "Ho avuto un'offerta da Mediaset, ma resto in Rai" Photo Credit: Ansa

Trent'anni di Porta a porta, il gioiello tv ideato e condotto da Bruno Vespa (colonna della tv italiana e del giornalismo, una vita trascorsa in Rai). Il conduttore presenta a Roma la nuova stagione dei suoi programmi.

"La forza di 'Porta a Porta'? 'La compattezza della squadra e l'aderenza ai fatti. In 30 anni non abbiamo censurato mai nessuno'', dice Vespa.

Porta a Porta parte domani, martedì 9 settembre ed il 22 gennaio prossimo festeggerà i suoi primi trent'anni. Il conduttore e giornalista fa anche un bilancio di tutte le stagioni televisive:

"Trent'anni fa: Giorgia Meloni ha 19 anni e sta per diplomarsi al liceo scientifico, Elly Schlein ha 11 anni e sta presumibilmente concludendo le elementari, Tajani 42, Salvini 23, Conte 32''

DICIASSETTE GOVERNI, QUATTRO PAPI E QUELLA TELEFONATA IN DIRETTA

Porta a porta ha raccontato l'Italia (e continua a farlo). Ben 17 governi, 11 presidenti del consiglio, 4 Papi, 3 conclavi, 5 elezioni presidenziali. E poi quella, indimenticabile, telefonata in diretta di Papa Giovanni Paolo II, fu proprio Vespa - nel 2005 - a raccontare in una lunga prima serata su Rai1 il momento della morte del Papa.

"Siamo forti nella fascia più alta e più bassa della popolazione, con quella più istruita e meno istruita. Siamo realmente nazional-popolari e contiamo di continuare a parlare a tutti'', continua Vespa.

LE NOVITA' NELLA SQUADRA DI AUTORI

Due le novità nella quadra autorale, Alessandro Usai e Antonella Piperno. Nella prima puntata, quella di domani 9 settembre, non mancherà la politica, e si tornerà sulla vicenda dei video rubati che, partita dalla chat 'Mia Moglie' si è allargata ''oltre ogni immaginazione'', spiega il conduttore. Ci saranno anche ne i sondaggi di Antonio Noto sia sulle elezioni nazionali che sulle regionali, con Marche, Calabria e Toscana.

Ma Vespa sarà impegnato anche con "Cinque minuti", il programma di approfondimento che prenderà il via il prossimo 29 settembre. Poi il conduttore, nel corso della conferenza stampa dice:

Non ho ancora firmato il contratto per la prossima stagione. C'è una discussione in corso e mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso.

A quanto pare non è la prima volta che accade. "Quando Mario Orfeo era amministratore delegato ho lavorato un'intera stagione senza contratto", racconta Vespa. Che svela un retroscena:

Non è un mistero che io abbia ricevuto un'offerta importante da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia.