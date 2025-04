Brunori Sas a RTL 102.5: “I live con l’orchestra mi stimolano molto, perché è una cosa che ho sempre sognato. Nel tour estivo riproporremo la formazione dei palazzetti, ma sarà uno spettacolo diverso”

Brunori Sas è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare i prossimi appuntamenti live in cui il cantante si esibirà. Dopo le prime date da tutto esaurito di Vigevano, Firenze e Roma, il tour 2025 ha fatto tappa a Torino, Napoli, Bologna e doppia data a Milano ed ha segnato il tanto atteso ritorno dal vivo di Dario Brunori, a distanza di tre anni dall’ultima avventura nei palazzetti. La scaletta del “BRUNORI SAS || TOUR 2025”, un viaggio lungo 23 canzoni, abbraccia tutto il vecchio repertorio, riarrangiato per l’occasione con una band di 8 elementi, e accoglie i brani dell’ultimo disco “L’albero delle noci”. Ai microfoni di RTL 102.5, Brunori Sas ha raccontato: «Sanremo, il nuovo album e il tour, ma non è finita fortunatamente perché facciamo nuove date con l’orchestra. Ci saranno due date orchestrali ed è la cosa che mi stimola di più, perché è una cosa nuova e che ho sempre sognato. Mi piace l’idea che l’orchestrazione non sia solo della band, ma ci sarà una creazione ad hoc e l’idea è quella di un flusso continuo in cui le canzoni prendono pieghe inaspettate. Poi ci sarà il tour estivo, dove riproporremo la formazione che abbiamo portato nei palazzetti ma con uno spettacolo differente. In questo ultimo tour vedevo che la mia fan-base è più variegata, vedevo un sacco di ragazze e ragazzi ed è una cosa che mi è piaciuta molto e devo dire che si è concretizzato un po’ il mio sogno di Sanremo: catturare i “brunoriani” che non sanno ancora di esserlo e ce l’abbiamo fatta. C’è stata una bella integrazione tra il vecchio pubblico e il nuovo». Il “BRUNORI SAS || LIVE CON ORCHESTRA” farà tappa al Circo Massimo di Roma il 18 giugno e all’Arena di Verona il 3 ottobre. Per il “BRUNORI SAS || L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE”, invece, l’artista si esibirà a Codroipo, Collegno, Pistoia, Genova, Cattolica, Fermo, Salerno, Bari, Assisi, Alghero, Diamante, Catania e Montesilvano.





L’album “L’albero delle noci”

Insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni, Brunori Sas ha portato e continuerà a portare sul palco i brani del nuovo album “L’albero delle noci”, pubblicato il 14 febbraio. L'album di dieci tracce segna il grande ritorno dell'artista a cinque anni di distanza da “Cip!”: dopo il successo del suo ultimo lavoro discografico, certificato Disco di Platino, Brunori si è concesso il tempo necessario per scrivere e produrre con grande cura il nuovo lavoro, per individuare temi urgenti della sua narrativa e per ritrovare il piacere della creazione. “L'albero delle noci” affonda le sue radici in una dimensione intima e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato Brunori Sas al motivo originario del suo fare musica: sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie dal valore universale. A dare una direzione inedita nel percorso musicale “brunoriano”, il nuovo sodalizio artistico con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l’intero disco al fianco di Dario. «L’albero delle noci esiste davvero ed è davanti casa mia. Adesso è diventato un “monumento paesano”, ci sono le luci e i fari e stanno facendo anche dei pellegrinaggi. Spesso mi trovo la gente sotto casa che si fa i selfie con l’albero. Il comune ha messo proprio un cartello con la mia faccia, quasi come fosse un culto» ha rivelato Brunori Sas in diretta su RTL 102.5. Inoltre, da oggi è disponibile il videoclip di “Per non perdere noi”, opening track del disc, composta da Dario Brunori e scritta a quattro mani con Riccardo Sinigallia che l’ha anche prodotta. Il brano è un intimo gioiello cantautorale che accende uno spotlight su una relazione esposta alle intemperie del tempo e della vita, dove ciò che resiste è la consapevolezza di non volersi perdere. Per fondere musica e immagini in un unico toccante racconto, il video del brano è girato in bianco e nero, in un’atmosfera sospesa tra reale e onirico, e mette in scena una live performance costruita con grande attenzione estetica, per restituire tutta l’energia della musica senza perdere il focus sulla dimensione più fragile e riflessiva. Mantenendo la sua anima live, con Dario e l’intera band al centro della scena, il video si muove sempre con un respiro cinematografico, dove la performance si trasforma in una profonda esperienza visiva dialogando con le immagini d’archivio in super8 che scorrono sullo sfondo -gli stessi frame, dal matrimonio dei genitori del cantautore, utilizzati nell’ultimo tour per introdurre la canzone.