Bufera in Sicilia,bus investito da fiume fango si ribalta, feriti non gravi sulla Palermo-Sciacca. Nubifragio a Trapani

30 settembre 2022, ore 22:42
Sicilia colpita da una violenta tromba d’aria, un bus di linea sulla tratta Palermo-Sciacca si è ribaltato provocando alcuni feriti lievi, Allagata Trapani
Una bufera d'acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti in diverse località, con fiumi di acqua e fango. La situazione in quelle zona secondo i racconti dei testimoni è drammatica. Un bus di linea si è ribaltato provocando il ferimento lieve di alcuni passeggeri. Un nubifragio ha causato allagamenti anche a Trapani.
Autobus ribaltato
A causa della furia del vento e del fiume d'acqua e fango che ha invaso la strada, un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono giunte tre ambulanze e alcune squadre dei vigili del fuoco. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. Tutti i passeggeri, alcuni dei quali con escoriazioni e lievi contusioni, sono già stati fatti salire su un altro pullman diretto a Sciacca, dove si trova anche l'ospedale Giovanni Paolo II. I testimoni a bordo hanno detto di avere vissuto attimi di terrore e hanno subito telefonato ai familiari per cercare di rassicurarli. L'autista del pullman, che si è ribaltato all'improvviso a causa della furia del vento e del fiume d'acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. La zona dell'incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d'aria.
La strada interrotta
La strada a scorrimento veloce Palermo Sciacca, la cosiddetta Fondovalle dove si è ribaltato l'autobus di linea, è interrotta tra Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice, a causa di un fiume d'acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale. “Ho assistito a scene terribili - racconta un automobilista - Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell'acqua. Non mi sono potuto fermare perché rischiava anch'io di essere travolto. È caduta tantissima acqua. È impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio".
Colpita anche Trapani
Il maltempo si e' abbattuto in serata anche su Trapani e la città è stata sferzata da una bufera d'acqua e vento. Disagi e allagamenti per la bufera che ha interessato il centro della Sicilia si registrano a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. In queste ore sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione
E' stata ufficializzata la perizia della genetista incaricata dalla procura di Pavia, che conferma la compatibilità del materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara, con quello di Andrea Sempio. Ma è impossibile individuare un unico soggetto