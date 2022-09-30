Bufera in Sicilia,bus investito da fiume fango si ribalta, feriti non gravi sulla Palermo-Sciacca. Nubifragio a Trapani

Una bufera d'acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti in diverse località, con fiumi di acqua e fango. La situazione in quelle zona secondo i racconti dei testimoni è drammatica. Un bus di linea si è ribaltato provocando il ferimento lieve di alcuni passeggeri. Un nubifragio ha causato allagamenti anche a Trapani.





Autobus ribaltato

A causa della furia del vento e del fiume d'acqua e fango che ha invaso la strada, un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono giunte tre ambulanze e alcune squadre dei vigili del fuoco. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. Tutti i passeggeri, alcuni dei quali con escoriazioni e lievi contusioni, sono già stati fatti salire su un altro pullman diretto a Sciacca, dove si trova anche l'ospedale Giovanni Paolo II. I testimoni a bordo hanno detto di avere vissuto attimi di terrore e hanno subito telefonato ai familiari per cercare di rassicurarli. L'autista del pullman, che si è ribaltato all'improvviso a causa della furia del vento e del fiume d'acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. La zona dell'incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d'aria.





La strada interrotta

La strada a scorrimento veloce Palermo Sciacca, la cosiddetta Fondovalle dove si è ribaltato l'autobus di linea, è interrotta tra Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice, a causa di un fiume d'acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale. “Ho assistito a scene terribili - racconta un automobilista - Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell'acqua. Non mi sono potuto fermare perché rischiava anch'io di essere travolto. È caduta tantissima acqua. È impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio".





Colpita anche Trapani

Il maltempo si e' abbattuto in serata anche su Trapani e la città è stata sferzata da una bufera d'acqua e vento. Disagi e allagamenti per la bufera che ha interessato il centro della Sicilia si registrano a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. In queste ore sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco.



