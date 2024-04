Buon compleanno Victoria Beckham: l'iconica Spice Girl compie cinquant'anni

La più iconica tra le Spice Girls. Eterna ragazza, imprenditrice, stilista: Victoria Adams, la signora Beckham, compie oggi cinquant'anni. "Mentre mi preparo a entrare nei 50 (con i tacchi, ovviamente!), mi sento incredibilmente fortunata ad aver raggiunto questo traguardo" ha scritto sui social, allegando una foto in cui è ritratta con un tailleur nero, la giacca aperta, la posa decisa. “Credo che si possa essere molte cose - scrive ancora - Una pop star, una madre, una moglie, una stilista… La mia passione è sempre stata sognare in grande! Credi per primo in te stesso, gli altri ti seguiranno”. Un inno che Victoria ha sempre fatto suo, dettando le tendenze con personalità e ironia. Che non le è mai mancata, come ha dimostrato solo qualche mese fa alla Paris Fashion Week, quando si è presentata in passerella nonostante le stampelle, necessarie per camminare dopo un infortunio in palestra. Sempre in prima fila per il suo lavoro e sempre bellissima.





LA DEDICA DI DAVID

Ma a contribuire al mito diè stata anche l'unione con David Beckham, sposato nel 1999. Amore da cui sono nati quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven. Un matrimonio da copertina che ha consacrato i due come una delle coppie più amate dello showbiz, al punto che lo scorso ottobre è uscita peranche la docu-serieaccolta dal pubblico con grande calore. Ed è proprio dal calciatore che oggi è arrivata la dedica più dolce. "ha scritto David Beckham su Instagram, accompagnando le sue parole con un video che raccoglie alcuni dei momenti più belli vissuti insieme alla moglie. "" ha aggiunto Beckham.