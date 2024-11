Caivano, 36 sgomberi nelle case popolari al Parco Verde. Tensioni tra polizia e occupanti

Si riaccendono i riflettori su Caivano, la cittadina in provincia di Napoli diventata tristemente celebre lo scorso anno per drammatici episodi di cronaca. La zona, già famosa per le attività criminali (dallo spaccio alle violenze), è da mesi al centro dell’attenzione del governo, impegnato in imponenti operazioni di bonifica per il ripristino della legalità. Questa mattina le forze dell’ordine hanno eseguito diversi ordini di sgombero, intervenendo in vari edifici e liberando 36 case occupate abusivamente. Non sono mancati momenti di tensione con gli inquilini che hanno cercato di ostacolare l’ingresso della polizia, rivolgendo anche urla e insulti contro gli agenti (“Jatevenne!”). In totale sono 419 le persone a cui è stato contestato il reato di occupazione abusiva.





Le case occupate

Di Caivano si era parlato molto alla fine del 2023, quando un gruppo di ragazzi (in gran parte minorenni) aveva assalito e stuprato due cuginette in un parco. A distanza di un anno, proseguono gli interventi di riqualificazione, in particolare nell’area del Parco Verde. Proprio nella zona, questa mattina personale di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile di Napoli, il Commissariato di polizia di Afragola, il Gruppo Carabinieri Castello di Cisterna, Compagnia e Stazione Carabinieri di Caivano, nonché il Gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore, coadiuvati da personale proveniente dagli organismi provinciali e centrali sono intervenuti in 36 case occupate abusivamente da anni.

Le attività di oggi, disposte dalla procuratrice Maria Antonietta Troncone, si inquadrano in un’operazione più ampia composta da più tranche. L’autorità giudiziaria, infatti, ha individuato fino a 240 casi di possesso illegale di unità abitative, per i quali si sta valutando se sia possibile attuare procedure di regolarizzazione o se sia necessario procedere con altri sgomberi. Secondo quanto emerso, molte delle famiglie coinvolte sarebbero vicine agli ambienti della criminalità organizzata o comunque con precedenti penali significativi.