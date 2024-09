Calcio, il mercato in Arabia Saudita chiude oggi, le ultime speranze di Osimhen sono Turchia e Qatar Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'attaccante del Napoli rischia sempre più fortemente di rimanere fuori dal terreno di gioco fino a gennaio 2025

Se quello italiano e, in gran parte europeo, si è chiuso ufficialmente venerdì scorso, il mercato in Arabia Saudita è ancora aperto. L'epilogo formale è previsto per la giornata odierna. Questo significa che i giocatori in cerca di nuova sistemazione devono affrettarsi per trovare un accordo. Il caso più clamoroso riguarda, come noto, Victor Osimhen. Il caso Osimhen (senza soluzione?) L'attaccante del Napoli è al centro da mesi di una vera e propria telenovela. Già nel corso della scorsa stagione, il Napoli aveva garantito al calciatore nigeriano la cessione, che però per tutta la sessione estiva di calciomercato non si è concretizzata. Né il Psg, né il Chelsea - le pretendenti sulla carta più credibili - hanno avanzato proposte davvero alettanti e dunque il forte attaccante è rimasto nel capoluogo campano, sebbene fuori rosa e senza possibilità di giocare (per intenderci non è stato inserito nella lista Serie A e non ci sarebbero margini di reintegro). Negli scorsi giorni l'affaire sembrava potersi risolvere, allorquando dall'Arabia l’Al Ahli era arrivato a offrire a Osimhen un contratto quadriennale da 40 milioni a stagione, con clausola rescissoria valida per l’Europa a partire già dalla prossima sessione. Incredibilmente, però, l'accordo tra i Club non si è trovato e così ora Osimhen rischia davvero di rimanere fermo fino a gennaio 2025, quando si aprirà nuovamente il mercato. Le ultime speranze per Osi adesso si chiamano Turchia e Qatar, dove le trattative di mercato possono andare avanti fino a, rispettivamente, il 13 e il 9 settembre. Non è detto, però, che in questi Paesi si trovino facilmente club capaci di sostenere economicamente l'operazione Osimhen, che non sembrerebbe disposto a tagliarsi lo stipendio che ora percepisce in Italia (11 milioni di euro netti). Smalling, da Roma all'Arabia Buone notizie per la Roma di De Rossi. Chris Smalling, da tempo messo sul mercato dal club giallorosso, sarà un nuovo giocatore dell'Al-Fayha FC. L'accordo tra la Roma e il club saudita è stato trovato. Oggi sono in programma le visite mediche, poi seguirà l'annuncio ufficiale.

Victor Osimhen

