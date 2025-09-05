Calcio, l'Italia annichilisce l'Estonia con un netto 5 a 0

Ottimo esordio per Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia, che nella terza gara del girone I delle qualificazioni mondiali domina 5-0 contro l’Estonia, confermando grinta e intraprendenza. Gli azzurri, nonostante l’assenza per infortunio di Scamacca, vengono schierati con un 4-2-4 offensivo: Moise Kean affianca Retegui in attacco, mentre Zaccagni e Politano presidiano le fasce. La formazione punta a imporre subito ritmo e pressing alto, costringendo l’Estonia a rinunciare alla costruzione del gioco.

PRIMO TEMPO A RETI BIANCHE

Il primo tempo vede l’Italia costruire numerose occasioni senza riuscire a trovare il gol. Al 3’, Barella serve Politano, che si coordina con Kean, ma il sinistro dell’attaccante del Napoli è deviato in angolo. Subito dopo Dimarco tenta dalla distanza, senza fortuna. Al 6’ Kean ruba palla a Saliste ma non riesce a servire Retegui. Gli azzurri cercano anche conclusioni da fuori area, con Dimarco che al minuto 8 calcia al lato. Retegui prova il destro dal limite al 16’, ma il portiere Hien si oppone in angolo. Il forcing italiano continua con Zaccagni e Dimarco al 21’, entrambi fermati dal portiere estone. Al 24’ un’uscita azzardata di Dimarco crea apprensione, mentre al 29’ Retegui reclama un rigore non concesso. Nel finale di tempo, diverse occasioni per Politano e Kean vengono neutralizzate da Hien, che salva più volte la sua porta. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, nonostante il dominio territoriale degli azzurri. La difesa guidata da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco resta solida, mentre Tonali e Barella dettano i tempi a centrocampo, con Donnarumma attento in porta.