Calcio, oggi il sorteggio della Uefa Champions League 2025/2026

La competizione europea per club, che ormai conta 36 squadre, riparte con l’obiettivo di difendere il titolo da parte del PSG, vincitore della finale contro l’Inter nella scorsa edizione. Il torneo si avvicina alla nuova finale, prevista il 30 giugno alla Puskas Arena di Budapest, con quattro squadre italiane qualificate: Inter in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda, Napoli in terza. Il formato, confermato per il secondo anno consecutivo, prevede un girone unico: ciascuna testa di serie pesca otto squadre, due per ciascuna fascia, con partite in casa e in trasferta per ogni avversario. Al termine della fase a gironi, le prime otto accedono direttamente agli ottavi, le ultime otto vengono eliminate, mentre le altre disputano uno spareggio.

L’Inter si prepara a scoprire quale potrebbe essere il suo destino nella prossima Champions League, con il sorteggio 2025-2026 in programma oggi a Monaco. Il club nerazzurro, inserito nella prima fascia, potrebbe trovarsi di fronte un vero e proprio “girone da incubo” con avversarie del calibro di Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayer Leverkusen, Tottenham, Marsiglia, Galatasaray e Athletic Bilbao. Un’ipotetica combinazione che rappresenta lo scenario più impegnativo secondo le simulazioni virtuali, mettendo subito alla prova la squadra in una fase a gironi che si annuncia serrata.

LA CERIMONIA E IL MECCANISMO PER SCEGLIERE LE AVVERSARIE

Quest’anno la cerimonia del sorteggio al Grimaldi Forum di Monaco avverrà con un sistema automatizzato: una volta estratta la testa di serie, un software assegnerà simultaneamente le avversarie, evitando l’accoppiamento pallina per pallina tradizionale. Lo stesso meccanismo sarà utilizzato per Europa League e Conference League, con Roma e Bologna in prima fascia e Fiorentina in attesa dello spareggio.

LE FAVORITE

Le favorite includono, oltre al PSG e all’Inter, Real Madrid guidato da Xabi Alonso, Barcellona di Yamal, Manchester City di Guardiola, Chelsea di Maresca, Liverpool e Bayern Monaco. L’Inghilterra schiera sei squadre, con Arsenal in seconda fascia come mina vagante. Tra le sorprese dai preliminari spiccano Bodo Glimt e Kairat di Almaty, prima formazione kazaka nella fase a gironi. Marsiglia, con De Zerbi e Osimhen, e Galatasaray cercano conferme, mentre il Napoli, costretto alla terza fascia, potrebbe incrociare Arsenal o Atletico Madrid. Juventus e Inter rischiano gironi insidiosi, ma il livello complessivo della competizione sembra più alto rispetto al passato. Regole ferree impediscono derby nazionali e limitano a due gli incroci per ogni paese, garantendo all’Inter almeno due squadre inglesi nel girone. La prima giornata è fissata per il 16 settembre, con il calendario completo in arrivo sabato. La finale si disputerà il 30 maggio a Budapest.