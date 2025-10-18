Calcio, Serie A, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0

LECCE-SASSUOLO 0-0

Al “Via del Mare” si chiude senza reti la sfida tra Lecce e Sassuolo, un incontro equilibrato e povero di emozioni che termina 0-0 dopo novanta minuti di grande attenzione tattica. Le due squadre si sono affrontate con prudenza, più concentrate a difendere che a rischiare per vincere. Il punto consente ai neroverdi di Fabio Grosso di proseguire la loro serie positiva e di toccare quota dieci in classifica, mentre i salentini di Di Francesco allungano la striscia utile e salgono a sei punti. Il Lecce parte con decisione nei primi minuti, costringendo gli ospiti nella propria metà campo, ma la manovra si spegne presto tra passaggi imprecisi e pochi spazi disponibili. Il Sassuolo, dal canto suo, prova a colpire con rapide verticalizzazioni verso Pinamonti, ma la difesa giallorossa resta compatta. La prima vera occasione arriva solo nel finale di primo tempo, quando Stulic si inventa un’azione personale conclusa con un tiro di poco a lato. Nella ripresa il copione non cambia: ritmi bassi, grande equilibrio e nessuna vera palla gol. Entrambi gli allenatori provano a scuotere la gara con una girandola di sostituzioni, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Un pareggio giusto che fotografa una gara tattica, bloccata e priva di acuti.

PISA-VERONA 0-0

All’Arena Garibaldi va in scena una partita senza vincitori né emozioni: Pisa e Verona si annullano a vicenda, chiudendo sullo 0-0 una gara bloccata e povera di contenuti tecnici. Le due squadre, più preoccupate di non perdere che di provare a vincere, si dividono un punto che serve a poco in classifica. Il Pisa, ancora a caccia del primo successo stagionale, mostra una difesa completamente ridisegnata da Gilardino, ma la nuova formula non porta i risultati sperati: solidità dietro, ma pochissima incisività davanti. Il Verona parte meglio, più ordinato e pericoloso nella metà campo avversaria. Giovane e Cham provano a impensierire Semper, ma le loro conclusioni non trovano fortuna. Il Pisa risponde solo sporadicamente, con un colpo di testa alto di Moreo su corner di Aebischer, ma si tratta di un episodio isolato. Nella ripresa Gilardino tenta la scossa con tre cambi immediati, ma la mossa sortisce l’effetto opposto: i nerazzurri si abbassano troppo e finiscono schiacciati dal forcing veronese. Gli scaligeri costruiscono le occasioni migliori, ma sprecano con Orban e Frese due nitide opportunità. Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca a Zanetti e conferma le difficoltà offensive del Pisa, ancora senza tiri nello specchio della porta.





TORINO-NAPOLI 1-0

Il Napoli cade 1 a 0 sul campo del Torino, beffato da una rete decisiva nel primo tempo del grande ex di giornata, Giovanni Simeone. L'argentino al 32esimo sfrutta benissimo un rimpallo in area, salta il portiere e deposita il pallone in rete. I partenopei, privi di due pedine fondamentali come Scott McTominay e Rasmus Højlund per infortunio, hanno dominato la ripresa in termini di possesso e occasioni, ma non sono riusciti a trovare il guizzo del pareggio, troppo imprecisi sotto porta soprattutto con Spinazzola e De Bruyne. Al 93esimo il Var nega a Lang la gioia del primo gol con la maglia del Napoli per un fuorigioco di pochi centimetri. Con questo risultato il Torino si regala un successo prezioso, il secondo in questo campionato mentre al Napoli resta l’amaro di una prestazione dominata nel computo generale ma non concretizzata.

ROMA-INTER 0-1

L'Inter vince sul campo della Roma ed agguanta così i giallorssi ed il Napoli in testa alla classifica con 15 punti. Nerazzurri in vantaggio al sesto minuto grazie ad un errore della difesa giallorosa, lancio di Barella in profondità verso Bonny che si smarca da Ndika e segna. Un calcio d'angolo affidato a Dybala trova Cristante ma il colpo di testa va sopra la traversa. Nel secondo tempo Dybala aumenta la pressione e impegna due volte Sommer, prima al 52' con un quasi gol deviato in angolo e poi con un calcio di punizione grazie a un fallo di mano di Acerbi, Sommer salva ancora al 55'. Al 59' è Celik a sfiorare il pari, immediatamente dopo ci prova Dovbyk appena entrato, poi è Soulé a impegnare ancora Sommer. L'Inter con Bastoni al 71' ha l'occasione per il raddoppio, ma la palla viene deviata e finisce oltre il palo sinistro. Nel finale le squadre si allungano ma il risultato non cambia. Quarta vittoria consecutiva per l'Inter in campionato, mentre per la Roma seconda sconfitta casalinga.