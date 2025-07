Calciomercato, gli aggiornamenti su tutte le trattative in corso e gli obiettivi di mercato delle 20 di Serie A

L’Inter continua a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e la difesa. Tra le priorità figura Ademola Lookman, protagonista con l’Atalanta e autore di una stagione brillante. I buoni rapporti tra la dirigenza nerazzurra e quella bergamasca hanno aperto un canale diretto, ma la trattativa si è complicata: Luca Percassi avrebbe chiesto in cambio Francesco Pio Esposito, gioiellino nerazzurro reduce da un’ottima stagione allo Spezia. Una richiesta che l’Inter non ha intenzione di accettare. Sul nigeriano si era interessato anche il Barcellona, che ha poi virato su Marcus Rashford, prelevato dal Manchester United. Nel frattempo, l’Inter non perde di vista il giovane Leoni del Parma, ma la trattativa dipende dalle cessioni, dato che attualmente Chivu ha a disposizione otto difensori. Il Parma ha fissato il prezzo del cartellino a 30 milioni più bonus. In uscita c’è Mehdi Taremi: l’iraniano è seguito dal Besiktas, ma preferirebbe trasferirsi in Premier League, dove Fulham e Nottingham Forest hanno manifestato interesse. Hakan Calhanoglu resta al momento in bilico: il Fenerbahce, che vuole accontentare Mourinho, ha chiesto informazioni, così come per Dusan Vlahovic, già oggetto di contatti con l’agente del serbo.

GLI OBIETTIVI DELLA JUVENTUS

Sul fronte Juventus, tiene banco la situazione Jadon Sancho: l’esterno inglese vuole lasciare lo United e vede nella Juve una destinazione ideale. Il suo agente si trova a Torino per discutere con la dirigenza bianconera, ma prima sarà necessario chiudere la cessione di Timothy Weah al Marsiglia. Per Nico Gonzalez, invece, si attende un’offerta concreta dall’Arabia Saudita. Morata, intanto, è stato convocato dal Galatasaray per il ritiro in Austria, segnale che l’ipotesi Como non si è ancora concretizzata, nonostante le pressioni di Fabregas. Anche Nicolò Zaniolo figura nella lista dei convocati.

NAPOLI SCATENATO SUL MERCATO, ROMA IN DIFFICOLTÀ

Il Napoli ha chiuso per Marianucci, De Bruyne, Noa Lang e Lucca, e a breve annuncerà Beukema e Vanja Milinkovic-Savic. Ma la società partenopea è ancora alla ricerca di un esterno: il nome in cima alla lista è Ndoye del Bologna, su cui c’è anche il Nottingham. Se la trattativa sfuma, si valutano alternative come Chiesa del Liverpool e Nusa del Lipsia. Rifiutata l’offerta per Jack Grealish. La Roma, superata dal Benfica per Rios, ha reagito con l’acquisto di El Aynaoui dal Lens. Ora Massara punta su Ferguson (Brighton), Wesley (Flamengo) e Ghilardi (Verona). Sul portiere, dopo l’addio di Gollini, si cerca un’alternativa: nel frattempo Scuffet va al Pisa, mentre Troilo è il prossimo colpo in arrivo dall’Argentina. Grassi, infine, passa dall’Empoli alla Cremonese.