Calenda, Meloni, Letta e Conte chiudono la campagna elettorale in radiovisione su RTL 102.5 alle 8:30 in "Non Stop News"

Dal 26 luglio RTL 102.5 ha ospitato ogni mattina, nel corso di "Non Stop News" tutti i leader politici per sensibilizzare gli italiani al voto del 25 settembre. Continuerà a farlo fino all’ultimo minuto perché la prima radiovisione d'Italia, RTL 102.5, è il vero servizio pubblico. Per questo motivo, nell'ultima settimana di campagna elettorale, in "Non Stop News" - condotto da Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro - sarà data voce ai leader della politica italiana per la grande chiusura.





Il 20 settembre alle 8.30 sarà ospite Carlo Calenda di Azione; il giorno successivo, 21 settembre, allo stesso orario Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, il 22 settembre, il segretario del Pd Enrico Letta e il 23 settembre il presidente del M5S Giuseppe Conte.





E' possibile seguire le interviste anche su RTL 102.5 Play.