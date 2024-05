Champions League. 1-0 al Paris Saint Germaine, la semifinale d'andata è del Borussia Dortmund

E' del Borussia Dortmund la prima parte della sfida di semifinale di Champions League con il Paris Saint Germain. Al Signal Iduna Park, la squadra di Edin Terzic si è imposta per 1-0 con una rete di Fuellkrug, che ha battuto Donnarumma al 36' del primo tempo, confermando la tradizione favorevole nelle partite casalinghe. La formazione di Luis Enrique ha sfiorato più volte il pareggio, specie nel secondo tempo quando Kylian Mbappe e Achraf Hakimi hanno colpito due pali in rapida successione, ma in generale entrambe le squadre hanno messo più volte in pericolo la porta avversaria. La semifinale di ritorno è in programma martedì prossimo a Parigi, il giorno prima di Real Madrid-Bayern Monaco, che deciderà l'altra finalista.