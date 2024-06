Calcio, Di Lorenzo: "Siamo pronti e concentrati. Napoli? Penso solo a fare bene agli Europei"

PARLA DI LORENZO

Mancano pochi giorni al via degli Europei in Germania e, dal ritiro della Nazionale a Iserlohn, ha parlato Giovanni Di Lorenzo in vista dell'esordio a Euro 2024 contro l'Albania sabato. Il calciatore del Napoli ha detto di essere "Molto sereno. Sto preparando il mio secondo Europeo, che è qualcosa di magnifico: ora può sembrare normale, ma per me, che sono partito dal basso, raggiungere un secondo Europeo nella mia carriera è motivo di grande orgoglio". Il capitano dei Partenopei, ha aggiunto che è concentrato al massimo sulla competizione continentale e che vuole mettersi alle spalle l'ultima stagione con il Napoli, 3 allenatori cambiati e fuori dalle coppe europee dopo 14 anni. Di Lorenzo ha provato a dribblare le domande di mercato che lo vedrebbero, nella prossima stagione, lontano dalla Campania. Infatti, il terzino destro dl Napoli, tramite il suo agente, avrebbe informato la società di De Laurentiis di non voler restare e, da più parti, si parla di un forte interesse della Juventus. Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, sarebbe in pressing sul terzino per convincerlo a rimanere la prossima stagione. Di Lorenzo ha spiegato che, al momento, gli interessa "Solo fare bene con la Nazionale. Quando sarà il momento di parlare del Napoli, lo farò. Adesso la cosa più importante è concentrarsi sull'Europeo. Questo è un gruppo che ha un'anima, la stessa di tre anni fa anche se siamo rimasti in sette-otto. È un gruppo formato da grandi calciatori e grandi uomini, che è l'aspetto da cui partire per raggiungere grandi obiettivi.