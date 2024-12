Calenzano à salito il bilancio delle vittime e ci sono quattro dispersi

Sale a due il bilancio delle vittime dell'esplosione allo stabilimento Eni di Calenzano. Sono otto i feriti accertati e 4 i dispersi, secondo altre fonti tre. Allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio."La situazione è molto brutta. Ci sono già due morti, ci sono ancora dei dispersi, stiamo seguendo insieme alla prefettura e ai Comuni di Calenzano e Prato la situazione. Abbiamo chiesto notizie sulla situazione dei fumi, in attesa di risposte da Arpat invitiamo tutti alla massima cautela". Così scrive su X la sindaca di Firenze Sara Funaro che aggiunge: "Abbiamo dato la nostra disponibilità per attivare immediatamente la possibilità di avere supporto" psicologico "per i familiari". "A ora non ci risultano problemi a Firenze" per l'aria, "durante la riunione mi hanno dato prime rassicurazioni". "Siamo pronti a fare quello che c'è bisogno".