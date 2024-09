"Cambiamento radicale" il monito di Mario Draghi a Bruxelles

Il cambiamento deve essere radicale. Lo ha detto questa mattina l’ex premier parlando dell’industria in Europa, nel presentare a Bruxelles il suo Rapporto sulla competitività. Il documento, commissionato un anno fa dalla presidente Ursula von der Leyen, è un allarme non troppo velato sull’andamento delle strategie comunitarie che, se non modificate, rischiano di minare la stessa esistenza dell’Unione. “E’ una sfida esistenziale” ha detto esplicitamente l’ex presidente della BCE ed è necessario un “cambiamento radicale”. Un mutamento che non deve mettere in discussione i valori fondamentali su cui si basa la comunità europea -prosperità, equità, libertà e democrazia-, ma deve innescare un circolo virtuoso attraverso il quale l’Europa possa diventare più produttiva senza rinnegare la sua essenza. Una sfida che il continente non può perdere, altrimenti le conseguenze sarebbero gravissime: “Se l’Europa non riesce a diventare più produttiva, saremo costretti a scegliere” ha detto Draghi “non potremo diventare contemporaneamente leader nelle nuove tecnologie, faro della responsabilità climatica e attore indipendente sulla scena mondiale. Dovremo ridimensionare alcune, se non tutte le nostre ambizioni”.

GLI INTERVENTI

Bisogna intervenire su innovazione, decarbonizzazione e sicurezza. Queste le tre macroaree individuate dall’ex premier sulle quali agire tempestivamente per modificare l’attuale indirizzo industriale dell’Ue. Tre settori che devono essere centralizzati per diventare coerenti a livello sovranazionale. Draghi non ha risparmiato critiche neanche l’atteggiamento di molti Paesi dell’Unione che sono diventati dipendenti da Paesi terzi non solo a livello industriale ed energetico, ma anche come difesa.

PIANO MARSHAL

È indispensabile aumentare il Pil di almeno 5 punti percentuali, fino a raggiungere i livelli degli anni ’60 e ’70. Ha parlato di un nuovo Piano Marshal che tra il 1948 e il 1951 ha salvato il vecchio continente dal default. “Le esigenze di finanziamento richieste all’Ue per raggiungere gli obiettivi sono enormi” ha spiegato “ma gli investimenti produttivi sono deboli nonostante gli ampi risparmi privati. Per raggiungere gli obiettivi di questo rapporto è indispensabile un investimento aggiuntivo di minimo 750-800 miliardi di euro”, ovvero circa il 4,4-4,7% del pil dell’Ue nel 2023. Dunque, per massimizzare la produttività saranno necessari finanziamenti congiunti, a livello pubblico e privato. Ci sono punti di forza dell’Unione dai quali partire, come i sistemi educativi e sanitari, su cui è possibile costruire. Ma “non riusciamo a convertire questi punti di forza in industrie produttive e competitive a livello mondiale”. È indispensabile colmare il divario con Cina e con Stati Uniti, soprattutto nelle tecnologie avanzate, spiega Draghi. “L’Europa è bloccata” prosegue l’ex primo Ministro. Basta procrastinare. “il momento di agire è ora”, altrimenti sarà compromesso il nostro benessere.