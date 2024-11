Canone-Rai, no al taglio voluto da Salvini: FI vota con l’opposizione, e il governo va ko. Poi la Lega si vendica

Il duello fra Fi e Lega sul taglio del canone Rai va in onda a Palazzo Madama alle dieci del mattino. La maggioranza si spacca. In commissione Bilancio i due senatori di Forza Italia, Dario Damiani e Claudio Lotito, votano insieme alle opposizioni contro l’emendamento della Lega che chiedeva di prorogare, anche nel 2025, la riduzione del contributo per la tv pubblica, da 90 a 70 euro. L’esecutivo così va sotto: il parere del governo alla proposta del Carroccio, difatti, era favorevole.

La conta

La conta in Commissione finisce 12 a 10. Ai dieci senatori delle opposizioni si aggiungono i due di FI. La maggioranza si ferma a dieci sì, insufficienti per far passare l’emendamento. Elly Schlein, segretaria del Pd, va all’attacco: “La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti. Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese. E intanto non si occupano della salute e dei salari, dei problemi concreti degli italiani”. E dopo la prima bocciatura, la Lega replica alla mossa degli azzurri: i senatori del Carroccio si astengono quando la Commissione vota un emendamento sulla sanità in Calabria di Forza Italia a prima firma Lotito. Ancora una volta la maggioranza si divide e il provvedimento viene respinto.

Le reazioni

"Il governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L'inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno", fanno sapere fonti di palazzo Chigi. Ora i parlamentari della Lega, componenti della commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi, ed Elena Murelli, commentano: "Una cosa deve essere chiara: i cittadini ci hanno votati per tagliare le tasse, non per metterle. Ed è in questa direzione che va il voto di oggi della Lega, assieme a FdI, per il taglio del canone Rai. Se la tassa più odiata dagli italiani non sarà abbassata, si faranno delle domande e ne trarranno le dovute conclusioni". Le opposizioni come dicevamo accusano. Giuseppe Conte, 5S, commenta: “Divisi in Europa, sulla politica estera e oggi anche in Parlamento, con la maggioranza che non ha i numeri in Commissione e va sotto: l'unità professata da Meloni è un altro film di fantascienza girato a Chigi”, scrive sui social il presidente del M5S. Che pretende chiarimenti dalla presidente del Consiglio: “Chiarisca se esiste ancora la maggioranza. I cittadini non hanno tempo da perdere: mentre loro litigano c'è un Paese che soffre in attesa di un provvedimento contro il carovita, di una visita in ospedale, di un treno che non passa".

Boccia

"Mi pare evidente che il governo non c'è più, sono tutti contro tutti, il governo aveva dato parere favorevole ed è andato sotto perché c'è un partito dei tre che compongono la maggioranza che ha votato convintamente con l'opposizione e dietro c'è una visione completamente diversa dell'impianto su cui fondava quell'emendamento della Lega – osserva il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia – È evidente che questo decreto prima lo fermano, meglio è, perché ci sono divisioni anche su altre parti. Chiediamo veramente che si fermino le attività qui perché vogliamo un chiarimento parlamentare rispetto alla tenuta di questo governo che per quanto ci riguarda prima c'era ma funzionava male perché facevano compromessi dietro patti di potere oggi è evidente che quel patto di potere non tiene più". Incalza la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita: “In commissione Bilancio la maggioranza non c'è più, quando le opposizioni si uniscono, senza veti, non solo vincono le elezioni ma ottengono risultati anche in Parlamento”.

Più Europa

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi chiama in causa la premier: “Meloni ha il dovere di venire immediatamente alle Camere per chiarire se una maggioranza c'è ancora”. “E alla fine i nodi vengono al pettine. Il governo passa più tempo a litigare che a occuparsi dei problemi reali dei cittadini. Non sono riusciti a realizzare niente di serio per la classe media, per la riduzione della pressione fiscale, per la sanità. Sono troppo occupati a farsi la guerra fra di loro, evidentemente – sottolinea la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, vicepresidente in Commissione di Vigilanza Rai – Con l'episodio di oggi si dimostra però anche che le opposizioni unite possono infilarsi nelle crepe di questo governo imbarazzante per dare una reale alternativa al Paese".

AVS

E Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare Avs, aggiunge: “Le bugie di Salvini hanno le gambe corte: dice che vuole abbassare le tasse a partire dal canone Rai, ma questo è falso perché la parte mancante viene finanziata con fondi pubblici, come accade in tutta Europa. Il punto è fare della Rai il vero servizio pubblico, che non sia al servizio dei partiti – conclude il leader ambientalista – Salvini dica piuttosto agli italiani perché hanno alzato le tasse al ceto medio portando l'aliquota marginale per i redditi da 32 mila a 40 mila dal 45% al 56%. Quello di oggi è un duro colpo per la maggioranza, sono ormai alla frutta”. Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, prova a ridimensionare a l’accaduto: “Mi spiace perché non è mai bello quando la maggioranza si divide. Non voglio commentare l'emendamento sul canone perché ho una visione personale. Mi dispiace perché non abbiamo dato grande prova di unità ma dobbiamo lavorare su altro".