Caos Fiorentina, Palladino si è dimesso. Il club vuole convincere l'allenatore a restare

Un fulmine a ciel sereno in casa viola. Il matrimonio tra la Fiorentina e Raffaele Palladino potrebbe giungere al termine dopo soli 12 mesi. L'allenatore, infatti, avrebbe deciso di dare le dimissioni, ma il club sta facendo di tutto per trattenerlo. Si tratterebbe di un cambiamento improvviso sulla panchina viola, considerando che la stagione si è chiusa con un sesto posto in campionato e la qualificazione in Conference League, ottenuta all'ultima giornata, oltre ad un cammino europeo che ha visto la squadra fermarsi in semifinale contro il Betis. Va ricordato che Palladino aveva firmato un rinnovo del contratto con la Fiorentina, attivato il 7 maggio scorso, che lo legava al club fino al 2027. Per ora, motivazioni legate a contatti con altri club che hanno assicurato una posizione a Palladino sono da escludere.





IERI L'ELOGIO DELLA SOCIETA'

"Ho un bel rapporto con lui, è come un figlio" ha detto meno di 24 ore fa il presidente della Fiorentina Commisso in collegamento dagli Stati Uniti nel corso della conferenza stampa di fine stagione. "E' stato un anno difficile per lui e spero che il Signore lo aiuti. Spero che i tanti problemi che ha avuto in questa stagione gli servano come lezione per andare avanti". Anche il direttore sportivo Daniele Pradè aveva espresso parole al miele per l'allenatore e sarebbero stati proprio lui e il dg Ferrari a proporre al presidente il prolungamento fino al 2027 arrivato meno di un mese fa: "Raffaele aveva un altro anno di contratto di opzione. Noi dopo aver perso una partita abbiamo pensato che fosse il momento giusto per rinnovarlo prima di una partita importante come quella di Betis. L'abbiamo valutata tutti insieme, ci siamo messi a sedere e abbiamo chiamato il presidente. Un anno a Firenze sono 7 come in un'altra piazza. E' un ragazzo molto determinato, ha una grandissima dote che piace alla dirigenza: è un grandissimo lavoratore. Quest'anno gli sarà servito tanto".

LA STAGIONE DELLA FIORENTINA

Palladino ha guidato la Fiorentina in 53 incontri nella stagione, ottenendo 26 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. In Serie A, la squadra ha centrato l'obiettivo europeo all'ultima giornata, superando la Lazio, mentre in Conference League è stata eliminata in semifinale dal Betis. Palladino era arrivato a Firenze il 4 giugno 2024, dopo aver fatto benissimo nelle sue prime due stagioni da allenatore al Monza, dove aveva portato il club a chiudere rispettivamente all'11° e 12° posto nei suoi due anni in Serie A.