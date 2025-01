Caos treni: la Stazione Centrale di Milano in tilt a causa di un guasto elettrico

Il traffico ferroviario subisce un nuovo grave disagio a causa di un guasto elettrico in via di riparazione.

TRAFFICO FERROVIARIO IN TILT

Ferrovie dello Stato segnala che è in lenta e parziale ripresa il traffico ferroviario nel nodo milanese dopo il caos di questa mattina, ma i disagi non si fermano. Ci vorrà ancora tempo per smaltire le conseguenze del blocco. Si registrano ripercussioni sulla circolazione, con disagi che interessano anche altre stazioni come Bologna, Venezia e Roma. Al momento il ritardo più significativo è quello di 230 minuti del Frecciarossa che dalla stazione milanese avrebbe dovuto raggiungere Napoli, con partenza questa mattina alle 7.30. Il treno è fermo al binario 15 e nel tabellone della stazione milanese risulta ancora in cima tra le partenze ed è quello ad aver accumulato il maggiore differimento a causa delle verifiche tecniche alla linea. Ritardi fino a 90 minuti negli arrivi dei treni sono segnalati alla stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino.

LE PROTESTE DEI VIAGGIATORTI

Sono ancora in corso le verifiche tecniche alla linea elettrica che è andata in tilt. A monitorare la situazione la polfer. Intanto si registrano le proteste dei viaggiatori. "Sono arrabbiatissima ma si può dire a un viaggiatore bloccato che è fortunato perché il treno ritarderà tantissimo ma non sarà cancellato?". A lamentarsi, tra i passeggeri che stazionano davanti ai tabelloni che segnalano i ritardi, al piano partenze della Stazione Centrale di Milano, è una studentessa universitaria fuorisede. "Finalmente potevo fare un fine settimana a casa - racconta - perché durante le feste non sono potuta tornare, e mi trovo bloccata. E in biglietteria mi hanno detto che sono fortunata, perché il mio treno per la Puglia farà tantissimo ritardo ma non dovrebbe essere cancellato. Ma si può?". Ad essere sconcertati sono soprattutto gli stranieri: "Sono due giorni che viaggio - dice un commerciante con valigia al seguito - e questo è l'unico Paese in cui mi sono bloccato".

LA POLEMICA POLITICA

Si accede la polemica a livello politico per l’ennesimo problema alle line, le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro dei trasporti Matteo Salvini. "Ritardi e cancellazioni anche oggi. Trenitalia suggerisce di evitare spostamenti. E intanto l'unico spostamento che interessa al ministro Salvini è il suo, al Ministero degli Interni. Il peggior ministro dei trasporti della storia che si preoccupa solo di come passare da una poltrona all'altra mentre l'Italia non riesce a muoversi per viaggiare, andare a lavorare o a studiare. Un disastro". Così, in una nota, la segretaria del Pd Elly Schlein.