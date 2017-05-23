Capaci, commemorazione per Falcone a 25 anni dall'attentato

23 maggio 2017, ore 10:04
Il presidente della Repubblica e del Senato ricordano la terribile strage
Tante iniziative e incontri a Palermo per ricordare i 25 anni dalla strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Il presidente della Repubblica Mattarella e del Senato Grasso oggi alla cerimonia di commemorazione.
