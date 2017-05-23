Capaci, commemorazione per Falcone a 25 anni dall'attentato

Capaci, commemorazione per Falcone a 25 anni dall'attentato

Capaci, commemorazione per Falcone a 25 anni dall'attentato

Redazione Web

23 maggio 2017, ore 10:04

Il presidente della Repubblica e del Senato ricordano la terribile strage

Tante iniziative e incontri a Palermo per ricordare i 25 anni dalla strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Il presidente della Repubblica Mattarella e del Senato Grasso oggi alla cerimonia di commemorazione.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

    Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

  • Pontida, Salvini al raduno della Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo

    Pontida, Salvini al raduno della Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo

  • Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

    Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

  • Serie A, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3

    Serie A, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3

  • Tre aeroporti europei in tilt per un cyberattacco, ritardi e cancellazioni a Bruxelles, Londra e Berlino

    Tre aeroporti europei in tilt per un cyberattacco, ritardi e cancellazioni a Bruxelles, Londra e Berlino

  • Ernia a RTL 102.5: “Le mie canzoni sono il mio modo di dire ciò che tengo dentro. Nel disco ci sono feat con alcuni degli artisti che ascoltavo da ragazzino e sono felice di avere collaborato con loro”

    Ernia a RTL 102.5: “Le mie canzoni sono il mio modo di dire ciò che tengo dentro. Nel disco ci sono feat con alcuni degli artisti che ascoltavo da ragazzino e sono felice di avere collaborato con loro”

  • Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

    Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “My Only Angel” di Aerosmith & Yungblud, “Per Te” di Ernia, “Lunedì blu” di Frah Quintale, “Golpe” di Giorgia, “Vivo Morto o X” di Giuliano Sangiorgi e “Senza” di Renat

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “My Only Angel” di Aerosmith & Yungblud, “Per Te” di Ernia, “Lunedì blu” di Frah Quintale, “Golpe” di Giorgia, “Vivo Morto o X” di Giuliano Sangiorgi e “Senza” di Renato Zero

  • Esordio amaro per il Napoli in Champions League, perde 2-0 in casa del Manchester City

    Esordio amaro per il Napoli in Champions League, perde 2-0 in casa del Manchester City

  • "Vai Italia", Mogol e Al Bano firmano l'inno che accompagna la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Umanità

    "Vai Italia", Mogol e Al Bano firmano l'inno che accompagna la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell'Umanità

Arrestato il responsabile delo stupro avvenuto nella stazione di San Zenone al Lambro , 25 anni del Mali

Arrestato il responsabile delo stupro avvenuto nella stazione di San Zenone al Lambro , 25 anni del Mali

Lavorava come cuoco in un centro di accoglienza che si trova vicino alla stazione, immagini delle telecamere e il successivo esame del Dna lo hanno incastrato

A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

A Rivalta i funerali di Giorgio Armani

Nel piacentino funerali in forma privata di Giorgio Armani, con poche decine di persone tra familiari, amici e collaboratori. Tra sabato e domenica oltre 16mila persone hanno partecipato alla camera ardente per l'ultimo saluto allo stilista scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni

Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

I drammi si sono consumati a Catanzaro e nel veneziano. Il terzo bimbo, caduto da un auto in corsa nel viterbese, è grave ma non è in pericolo di vita