Caso-Almasri, indagata Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio: “Ha mentito ai magistrati”

09 settembre 2025, ore 17:00
Domani è prevista la riunione della Giunta per le autorizzazioni che deve decidere sulla richiesta di autorizzazione nei confronti del Guardasigilli, del ministro dell’Interno Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, ma l’ultima parola spetterà poi all’aula
Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni
Montecitorio, su stipendi e vitalizi prosegue il duello fra Rampelli (Fdi) e il Movimento Cinque Stelle
Nel testo, nel mirino dell’opposizione, si chiede di "superare le eccessive differenziazioni nella disciplina di istituti comuni ai due rami del Parlamento". I pentastellati: “Casta beccata con mani nella marmellata”. Fratelli d’Italia: “Polemica sul nulla”
Terzo mandato, adesso per De Luca e Zaia è finita davvero. Bocciato l'emendamento della Lega sui Governatori
In Commissione al Senato soltanto cinque voti favorevoli, Fratelli d'Italia si astiene e Forza Italia dice ancora "no". Rabbia del ministro leghista Calderoli, che se la prende con gli Azzurri: “Non ho apprezzato il muro eretto dagli alleati forzisti”
Dazi, oggi il giorno della verità: la lettera del presidente americano Trump arriva all’Unione europea
Intanto il Canada dovrà affrontare tasse doganali del 35% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti a partire dal 1° agosto. Al primo Ministro Mark Carney l'ultima delle oltre 20 missive di questo tipo, mentre altri Paesi sono ancora impegnati nei negoziati