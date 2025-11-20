Cesare Cremonini a RTL 102.5: “Il mio pubblico è stato straordinario nei live, così è diventato il protagonista dell’album. Era giusto testimoniare questo tour e non vedo l’ora del prossimo”

Cesare Cremonini è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “CremoniniLIVE25”, il triplo album dal vivo che cattura e traduce in musica la forza di un tour che ha attraversato 13 grandi stadi in tutto il paese, attirando centinaia di migliaia di spettatori rimasti rapiti da uno show che ha combinato narrazione visiva, scrittura musicale e una presenza scenica eccezionale. Dall’esordio generazionale di “50 Special” alle composizioni più recenti, il pubblico non ha assistito soltanto all’evoluzione di un repertorio, ma alla costruzione di un immaginario emotivo condiviso. Cremonini intreccia vita e scrittura musicale, mantenendo una tensione creativa costante negli anni che lo distingue e lo rende unico nel panorama italiano. L’esperienza live è diventata il punto in cui questa ricerca raggiunge la sua forma più nitida: il concerto come racconto, rito e architettura emotiva, non soltanto intrattenimento. “CremoniniLIVE25” arriva in un momento in cui la storia del cantautore sembra guardarsi indietro senza nessuna nostalgia e in avanti senza più bisogno di conferme: una tappa in cui le canzoni non documentano soltanto una carriera, ma un modo di stare dentro la musica, con naturalezza, libertà e una particolare forma di gentilezza artistica. Ai microfoni di RTL 102.5, Cesare Cremonini ha raccontato: «All’inizio io volevo fare un’altra cosa: una re-edition di “Alaska Baby”, con alcune canzone live. Poi una notte mi sono ascoltato tutto il mixato live e ho capito che era un tour centrale per la mia carriera, per la storia che mi lega al pubblico e con degli ospiti importanti, quali Jovanotti, Luca Carboni ed Elisa. Quindi, mi sono detto “No, questo sarà un disco live”. Il pubblico ti investe come un’onda anomale e ti dà qualcosa di sconvolgente, ma allo stesso tempo ti fa sentire la vibrazione vera della musica live al massimo della sua potenza. È qualcosa che ti mette anche alla prova, ma bellissimo e straordinario. Il pubblico è protagonista di questo disco perché ho avuto la possibilità di fare un tour così importante e così’ grande, ma soprattutto di avere un pubblico così straordinario. Il nostro book, contenuto nel vinile, è pieno di fotografie, una per ogni canzone, e c’è anche un QR code, che ti permette di vedere i momenti salienti del concerto».





L’AMICIZIA CON JOVANOTTI E LUCA CARBONI

Tra i momenti più intensi, tre incontri indimenticabili: Elisa in una versione profonda e magnetica di “Aurore Boreali”; Luca Carboni, maestro e amico insieme, con i brani iconici “San Luca” e “Mare Mare”; e Jovanotti, per la prima volta in duetto con l’autore di “Mondo” e in una reinvenzione travolgente de “L’Ombelico del mondo”. «La presenza di Luca sul palco è una testimonianza importante per me, perché lui è tornato sul palco da poco, in un evento meraviglioso a cui ho partecipato ed è stata una delle cose più belle a cui ho assistito nella mia vita. I primi passi del suo ritorno sono stati nel mio tour quest’estate, quindi mi piaceva l’idea di avere la possibilità di pubblicare e testimoniare per sempre quell’istante. Anche con Lorenzo è stato fantastico perché abbiamo cantato “Mondo”, che non avevamo mai fatto dal vivo insieme. È stata un’esplosione. Sul palco di Roma abbiamo cantato anche “L’ombelico del mondo” ed è venuto giù tutto veramente. Ho chiesto a Lorenzo, ma anche a Luca e ad Elisa, di poter inserire i nostri duetti nel disco perché fanno parte di un processo di condivisone della mia carriera con la loro, che era giusto testimoniare» ha aggiunto l’artista bolognese in diretta su RTL 102.5.





CREMONINI LIVE2026

L’album “CREMONINI LIVE25” accompagnerà il pubblico ai 4 grandi eventi live della prossima estate con il "CREMONINI LIVE26", che toccherà alcuni luoghi iconici della musica in Italia: il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno). «Per il tour del 2026, che farò l’estate prossima, voglio recuperare quell’energia, anche perché porterò il sax sul palco e ci sarà un po’ di rock americano che influenzerà la sonorità del nuovo tour. Sarà una bellissima avventura, perché saranno quattro live in posti importanti e grandi e sarà la mia prima volta al Circo Massimo. Lo scorso tour mi ha dato un’energia forte per andare avanti e crescere ancora, non vedo l’ora del prossimo» ha concluso Cesare Cremonini in onda su RTL 102.5.



