Cesare Cremonini in studio a Londra con il pianista di David Bowie per il nuovo album

Il nuovo album di Cesare Cremonini sembra sempre più vicino. Il cantautore ha condiviso sui suoi canali social degli scatti che lo ritraggono nei British Grove Studios di Mark Knopler, a Londra, in compagnia di Mike Garson, pianista jazz e collaboratore storico di David Bowie.

Il NUOVO ALBUM DI CESARE CREMONINI

“Dev’esserci un pericolo, una avventura nel fare un disco, soprattutto in un momento come questo in cui la tecnologia permettere di velocizzare l’intero processo creativo”, scrive Cremonini su Instagram, impegnato in studio nella realizzazione del nuovo album. Che stesse lavorando su nuova musica era diventato man mano più evidente negli ultimi due mesi, grazie a una serie di indizi che il cantautore bolognese aveva seminato sui propri social. Per il nuovo disco - di cui ancora non si conoscono titolo né data di uscita e che arriva dopo “La ragazza del futuro”, pubblicato nel 2022 – è volato direttamente a Londra negli di Mark Knopler, i British Grove Studios, dove sono nati i lavori del 2016 e del 2019 dei Rolling Stones e degli Who. Al suo fianco, insieme a Mike Garson - che, oltre al Duca Bianco, ha lavorato con i Nine Inch Nails e gli Smashing Pumpkins – anche il produttore Nick Patrick, già dietro agli album orchestrali di Aretha Franklin, Beach Boys, Johnny Cash ed Elvis Presley.

CHI È MIKE GARSON, IL PIANISTA DI DAVID BOWIE

“L’incontro tra grandi personalità artistiche, diverse culture e sensibilità che hanno costruito il mondo mi permette di sfidare il presente. Mike è capace di portare con il suo talento la musica in territori misteriosi e affascinanti”, scrive Cesare Cremonini pubblicando le clip che ritraggono alcuni momenti in studio insieme al pianista. New York, anni Settanta. Garson riceve una chiamata, all’altro capo del telefono c’è David Bowie. Lo convoca agli RCA Studios di Manhattan per un’audizione, il progetto era di coinvolgerlo nello Ziggy Stardust Tour, partito nel 1972. Poi, l’anno successivo, il primo album insieme, Aladdin Sane. Un sodalizio artistico durato fino al 2004, l’anno dell’ultimo concerto insieme alla band del Duca Bianco, in Germania. Lo show, concluso a fatica, terminò in ospedale, dove all’artista di Brixton vennero applicati degli stent per un problema cardiaco. Due anni dopo saliranno insieme sul palco per l’ultima volta: Garson seduto al piano, Bowie davanti al microfono insieme ad Alicia Keys per intonare Changes. E dal 2006, il pianista è di nuovo negli anni Settanta, in quello studio di Manhattan, circondato da Bowie e gli Spiders nei loro vestiti stravaganti, quando Mike Ronson gli chiese di suonare la canzone che cambiò la traiettoria della sua vita artistica.