Antonello Venditti presenta a RTL 102.5 la ristampa dell’album "Cuore" e il tour celebrativo "Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary"

A distanza di quarant’anni dall’uscita del disco “Cuore”, Antonello Venditti rilascerà una ristampa che raccoglie brani diventati storia della musica italiana ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. In occasione dell’evento, seguirà anche “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”, un tour celebrativo nei luoghi artistici italiani più prestigiosi.

CUORE, LA RISTAMPA DELLO STORICO ALBUM IN USCITA IL 14 GIUGNO

L’album “Cuore”, uscito per la prima volta nel 1984, avrà una nuova ristampa nell’edizione speciale “Cuore 40th Anniversary Edition”, in uscita il 14 giugno 2024 per Heinz Music/Sony Music Italy. Il disco, composto in totale da nove pezzi, conterrà non solo tutte le canzoni rimasterizzate di quell’album iconico, ma anche un brano inedito, “Di’ una parola”, sulla musica del brano “Say Something” del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera. Nel corso di W L’Italia, l’artista ha raccontato: «‘Di’ una parola’ sarà il nono pezzo di “Cuore”. Un tempo gli album dovevano essere composti da massimo otto canzoni ed era diverso. Si usavano i vinili, avevano una storia, i brani erano messi in una sequenza logica, oggi invece meno. Un po’ si sta tornando al vinile e alla storia, che tiene unita la musica. In “Cuore” non c’è un pezzo con lo stesso nome, perché nel momento in cui venne pubblicato, quarant’anni fa, si assisteva a un momento importante della vita del Paese, dal terrorismo all’edonismo craxiano. ‘Cuore’ mi sembrava un ottimo nome perché era un rivedere le cose, riprendere tutta la storia che è avvenuta con quest’organo. Il cuore è un motore, una bomba, come un sentimento applicato alla forza del motore, che permette di far girare otto tracce».

L’AMICIZIA CON FABRIZIO DE ANDRÉ E LUCIO DALLA

All’interno dell’album sarà presente anche il brano “Ci vorrebbe un amico”, dedicato all’amico Lucio Dalla. Ai microfoni di RTL 102.5, Antonello Venditti ha raccontato dell'amicizia con Dalla, ma anche di quella con Fabrizio De André: «Ho vissuto per due anni vicino al castello di Carimate, dove sono passati molti artisti italiani e sono nate molte idee. Durante il periodo in cui ero lì, ci sono stati Fabrizio De André, Lucio Dalla, Pino Daniele e i Pooh. Lì ho recuperato la mia vera amicizia con De André: nelle notti parlavamo della vita e di tutte le altre cose, tranne che di musica. Era un periodo non facile per me e sono stato sia insegnante che allievo. C’era uno scambio sincero, indipendentemente dal lavoro. Un altro grande amico è Lucio, era straordinario perché riusciva a fare tante cose e ti dava l’input. Gli altri artisti il venerdì tornavano a casa per il weekend e io, che ero andato via da Roma dopo alcuni problemi nella mia vita privata, restavo a Carimate da solo. Una notte arrivò Lucio e mi disse: ‘Tu devi tornare a Roma subito perché ti ho trovato una casa’. Così, grazie a lui, dopo due anni sono tornato a quella che era per me casa, Roma».

“NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 1984-2024 40TH ANNIVERSARY”

“Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”, questo il titolo del nuovo progetto, è già iniziato con una speciale anteprima all’Arena di Verona il 19 maggio e prenderà il via ufficialmente a giugno. Sarà proprio il 18 giugno, la notte prima degli esami di Stato, la prima delle tre serate in cui l’artista tornerà ad esibirsi nella Capitale. Antonello Venditti e la sua superband porteranno sul palco i brani dell'album “Cuore” insieme a molti altri grandi successi della sua lunga e straordinaria carriera, in una serie di concerti-evento. Le celebrazioni proseguiranno poi a luglio con un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari. Infine, a dicembre, il progetto arriverà sui grandi palchi dei Palasport per cinque eventi, totalizzando complessivamente venticinque live. Il tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary” è prodotto e organizzato da Friends and Partners.