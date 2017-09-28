Champions, il riscatto delle italiane

Dopo il Napoli, vincono anche Juventus e Roma

Era la trama più affascinante e forse scontata: il campione fuori forma, lasciato in panchina, entra nell’ultima mezzora e risolve una partita che andava facendosi complicata. Gonzalo Higuain a 20 minuti dalla fine ha abbattuto il muro dell’Olympiacos, poi poco dopo ha avviato l’azione che ha portato al 2-0 di Mandzukic. Allegri ha ritrovato un campione che sarà utile alla causa bianconera.La Juve in Europa si è rimessa in carreggiata, ora affianca lo Sporting Lisbona all’inseguimento del Barcellona, che è al comando del girone a punteggio pieno.

Successo anche per la Roma, 2-1 in trasferta contro il Qarabag. A Baku sembrava tutto facile per i giallorossi, in doppio vantaggio già dopo un quarto d’ora per le reti di Manolas e Dzeko, poi però il gol di Pedro Henrique ha dato coraggio agli azeri e tolto sicurezza ai giallorossi, che nel finale hanno rischiato di subire il pareggio. Roma al secondo posto del girone dietro al Chelsea, che all’ultimo respiro ha vinto 2-1 in rimonta in casa dell’Atletico Madrid.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti