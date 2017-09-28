Champions, il riscatto delle italiane

Champions, il riscatto delle italiane

Champions, il riscatto delle italiane

Redazione Web

28 settembre 2017, ore 09:28

Dopo il Napoli, vincono anche Juventus e Roma

Era la trama più affascinante e forse scontata: il campione fuori forma, lasciato in panchina, entra nell’ultima mezzora e risolve una partita che andava facendosi complicata. Gonzalo Higuain a 20 minuti dalla fine ha abbattuto il muro dell’Olympiacos, poi poco dopo ha avviato l’azione che ha portato al 2-0 di Mandzukic. Allegri ha ritrovato un campione che sarà utile alla causa bianconera.La Juve in Europa si è rimessa in carreggiata, ora affianca lo Sporting Lisbona all’inseguimento del Barcellona, che è al comando del girone a punteggio pieno.  
Successo anche per la Roma, 2-1 in trasferta contro il Qarabag. A Baku sembrava tutto facile per i giallorossi, in doppio vantaggio già dopo un quarto d’ora per le reti di Manolas e Dzeko, poi però il gol di Pedro Henrique ha dato coraggio agli azeri e tolto sicurezza ai giallorossi, che nel finale hanno rischiato di subire il pareggio. Roma al secondo posto del girone dietro al Chelsea, che all’ultimo respiro ha vinto 2-1 in rimonta in casa dell’Atletico Madrid.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

    La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

  • Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

    Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

  • Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

    Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

  • Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

    Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

  • Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

    Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

  • Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

    Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

  • La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

    La Gran Bretagna tratta con gli alleati europei per l’invio di una forza militare in Groenlandia

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres

A Riyadh la squadra di Antonio Conte batte il Bologna 2 a 0 grazie alla doppietta dell'ala brasiliana e porta a casa il trofeo in una finale dominata dai Campioni d'Italia

Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

Con un gol di Leao il Milan batte la Lazio ed almeno per una notte è solitario in testa alla classifica, Yildiz ocon una doppietta regala vittoria e tre punti alla Juventus di Spalletti

Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

Serie A, Juventus-Roma 2-1, Lazio-Cremonese 0-0

La Juventus di Spalletti è tornata, batte la Roma e si porta ad un solo punto dal quarto posto, occupato proprio dai giallorossi