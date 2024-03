Champions League, ritorno ottavi di finale. Il Napoli in Spagna cerca l'impresa contro il Barcellona. Domani Inter-Atletico Madrid

Torna di scena la Champions League per il ritorno degli ottavi di finale. Dopo l'eliminazione della Lazio contro in Bayern Monaco, questa sarà il Napoli a scendere in campo per provare a strappare il pass per i quarti. In Spagna, l'avversario è il Barcellona di Xavi. Si parte dall'1 a 1 dell'andata, un risultato che sicuramente non tranquillizza il Napoli che però deve credere nel passaggio del turno. Gli spagnoli arrivano da una serie di risultati altalenanti, fragili in difesa e soprattutto con parecchi infortunati che potrebbero rappresentare un vantaggio per la squadra di Calzona. Traoré potrebbe tornare titolare nel centrocampo dei partenopei, Olivera favorito su Mario Rui, in attacco Politano e Kvara insieme a Osimhen. L'unico recuperato per Xavi è Raphinha, dal primo minuto anche i giovanissimi Cubarsì e Fermin Lopez. Davanti Lewandowski con Yamal e Joao Felix. Anche la Juventus guarderà con attenzione la sfida di Barcellona perchè potrebbe essere decisiva per la qualificazione al Mondiale per Club: se il Napoli dovesse essere eliminato infatti, i bianconeri sarebbero aritmeticamente qualificati. Se i partenopei dovessero passare il turno invece, il discorso verrebbe rimandato ai quarti di finale. Domani invece toccherà all'Inter di Inzaghi, sempre in Spagna, ma a Madrid contro l'Atletico, si partirà dall'1 a 0 dell'andata in favore dei nerazzurri.





CALZONA: "IL NAPOLI PUO' GIOCARE ALLA PARI CON CHIUNQUE"

Queste le parole dell'allenatore del Napoli in conferenza stampa: "Sarà la gara dell'anno per noi. Li danno per favoriti, ma questo non mi spaventa. Non avremo paura perché credo fermamente alla mia squadra. Li abbiamo studiati, speriamo di contenerli e di diventare più squadra noi, visto che non lo siamo - ha aggiunto -. Solo se lo faremo, la partita sarà aperta. Se hai paura non ti devi nemmeno presentare in campo. Bisogna avere la sfrontatezza di affrontare un avversario forte e in salute ma sapendo che il Napoli può giocare alla pari con chiunque cercando di vincere le partite. Sarà una partita che si carica da sé, non è da tutti giocarsi i quarti con un avversario di questo livello. Concedere determinate cose può essere fatale. Rispetto all'andata siamo cambiati tantissimo, ora siamo più compatti, concediamo meno, riusciamo a creare di più, stiamo segnando abbastanza, difendiamo in avanti. E il merito è dei ragazzi che in tre settimane hanno fatto passi in avanti da gigante. Ma il percorso non è finito, abbiamo ancora tanto da fare per diventare come io vorrei"