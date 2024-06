Europei 2024, nella partita d'esordio la Germania batte la Scozia 5-1

La Germania travolge 5-1 la Scozia all'esordio di Euro 2024. Nella prima gara del torneo tedesco i padroni di casa giocano una gara impeccabile, di fatto a senso unico anche per via dell'espulsione di Porteous in occasione del calcio di rigore che ha portato i tedeschi sul 3-0. La squadra di Nagelsmann va a segno con tutto il tridente nel primo tempo, prima con Wirtz al 10' poi con Musiala al 19' e infine con Havertz du calcio di rigore al 46'. Nella ripresa le cose non cambiano con il gol di Füllkrug al 68'. Poi gli scozzesi trovano all'87' l'autogol di Rüdiger ma la Germania al 93' segna il quinto gol con Emre Can, da poco entrato.