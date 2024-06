Euro 2024, una piccola Italia viene dominata dalla Svizzera. Finisce il sogno Europei per gli Azzurri

SVIZZERA VS ITALIA 2-0





Un'Italia senza idee esce sconfitta contro la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024. Serviva un cambio di mentalità per la Nazionale di Spalletti, soprattutto dopo le gare dei gironi dove le prestazioni degli Azzurri non erano state all'altezza contro Spagna e Croazia. Un cambio che però non è arrivato, perciò la Nazionale prepara si le valigie, ma per tornare in Italia. Partita senza storia tra gli Elvetici e gli Azzurri, con la squadra di Yakin che sin dai primi minuti tiene palla e si fa vedere sesso dalle parti di Donnarumma. L'Italia prova a reagire con El Shaarawy e Chiesa, ma senza riuscire a creare particolari pericoli alla difesa della Svizzera. Verso la fine del primo tempo, i Rossocrociati sbloccano il match quando Freuler, servito in area di rigore, arriva come un treno e lascia partire una conclusione che Donnarumma riesce solo a sfiorare, concedendo l'1 a 0. L'Italia accusa il colpo e prova a reagire, ma lo fa in maniera disordinata, senza dare particolari fastidi a Sommer. Dopo l'intervallo, bastano 30 secondi alla Svizzera per siglare il goal del 2 a 0 con una perla di Vargas sulla quale Donnarumma non può arrivare. Il laterale svizzero, però, viene lasciato libero di tirare all'interno dell'area di rigore italiana. Dopo il goal subito a inizio ripresa, il Ct Spalletti prova a cambiare qualcosa e inserisce, tra gli altri, anche Retegui accanto a Scamacca, ma i due attaccanti italiani non ricevono dei buoni palloni e vengono lasciati a lottare contro la difesa della Svizzera. L'Italia riesce a fare il primo tiro in porta proprio con "El Chapita" Retegui, ma la palla viene raccolta facilmente dall'estremo difensore svizzero. Gli Azzurri provano l'assalto finale negli ultimi due minuti di recupero senza, però, riuscire a impensierire Sommer. L'Italia, quindi, saluta gli Europei in Germania nel peggior modo possibile e, al ritorno in Italia, inizierà il "processo" alla Nazionale di Spalletti, non in grado di fare gioco contro gli Elvetici o contro la Croazia e, dopo la delusione della mancata qualificazione ai mondiali per due edizioni di fila. Tanti gli interrogativi per gli Azzurri, che adesso dovranno pensare e concentrarsi sulla prossima coppa del mondo tra Canada, Stati Uniti e Messico.