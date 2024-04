Calcio, Serie A, Inter, comincia la festa. La Fiorentina show al Franchi. Solo pari in Napoli - Roma e Bologna - Udinese

INTER VS TORINO

Nel primo match a San Siro da campioni d’Italia, l’Inter non sbaglia e batte il Torino 2 a 0 grazie ad una doppietta di Calhanoglu. Un clima bellissimo al Meazza, ovviamente di grande festa, con i tifosi che hanno dedicato anche una splendida coreografia alla squadra. La partita è rimasta equilibrio per 50 minuti, poi l’espulsione di Tameze per un fallo da ultimo uomo su Thuram ha cambiato l’inerzia del match e i ragazzi di Inzaghi ne hanno approfittato subito. Dopo 6 minuti infatti arriva il primo gol di Calhanoglu con un sinistro forte e preciso all’interno dell’area di rigore giunto al termine di un bel giro palla da una fascia all’altra. Dopo soli 4 minuti l’Inter elimina ogni possibilità di rimonta del Toro: protagonista ancora una volta Thuram che viene abbattuto in area da Lovato, calcio di rigore netto. Sul dischetto Calhanoglu è infallibile e mette a segno il tredicesimo gol in campionato. L’Inter gestisce il vantaggio fino al termine della partita che finisce quindi senza ulteriori sorprese, 2 a 0 per l’Inter.





BOLOGNA VS UDINESE

Al Dall'Ara finisce 1 a 1 tra Bologna e Udinese. Il primo tempo è equilibrato e a ritmi bassi, ma sono i Bianconeri a passare in vantaggio grazie alla rete di Payero. Il Bologna prova a creare diversi pericoli per la difesa friulana, ma senza riuscire a trovare il pareggio e chiude la prima frazione di gioco sotto 1 a 0. Nel secondo tempo i Felsinei sono costretti a giocare in 10 dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Beukema, decisivo il fallo su Samardzic. I Rossoblu provano ad espugnare il fortino bianconero e ci riescono solo al 78' minuto con la magia su punizione di Sealemaekers per il pareggio del Bologna. Solo 1 punto per la squadra di Thiago Motta che rimane in scia della Juventus terza in classifica. Cannavaro conquista il suo primo punto in Serie A e da quando siede sulla panchina dell'Udinese, ma servirà qualcosa in più per centrare la salvezza.